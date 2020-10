Salamanca, Guanajuato.- En este regreso a clases a distancia, alumnos y padres de familia les ha costado trabajo adaptarse a la nueva modalidad, por las dificultades y carencias que se han presentado para tomar clases por internet o televisión.

La otra cara de la moneda son los Maestros, quienes también para ellos ha sido un reto muy grande el capacitarse de la noche a la mañana en varios temas y planear la nueva forma de impartir clases a través de plataformas de internet, correo electrónico e incluso whatsapp.

En este sentido, la Supervisora escolar a nivel Primaria de la zona 19, Ma. Antonia Flores, comentó que para los maestros ha sido muy difícil el comienzo del ciclo 2020-2021, pues todavía hay muchos niños que no se han contactado.

“Estos niños que no se han comunicado con su maestro, son principalmente quienes viven en un seno familiar que carecen de recursos económicos, que viven en un ambiente de violencia, de familia disfuncional, de padres divorciados y existe apatía por parte de los papás quienes piensan que los van a pasar de año” dijo la Supervisora.

“Yo llevo días buscando unos alumnos y no los encuentro, me dieron mal el domicilio, viven en comunidades alejadas y peligrosas, yo me expongo a la inseguridad, todo porque la mamá no va a la escuela a fijarse en la cartulina que está pegada y anotar el número telefónico del maestro para que le mande actividades” comentó la Maestra.

Antonia Flores dijo que ella piensa que por los maestros no ha quedado “hemos tomado varios cursos y se nos capacitó en uso de plataformas virtuales, computación y hasta de whatsapp porque había quienes no sabían usarlo, pero no todos los niños tienen los recursos, por eso buscamos las formas de llegarles por todos lados”.

La Maestra Antonia mencionó también que si va a existir rezago escolar, pues los papás que acompañan a sus hijos en las clases no los dejan pensar por sí solos, motivo por el que muchos niños no están aprendiendo del todo, por lo que sugiere dejarlos razonar un poco más para que se cumpla con el objetivo de la enseñanza.