Lleva UG realidad aumentada a zona arqueológica de Ichkabal en Quintana Roo

Salamanca, Guanajuato.- Académicos y estudiantes de la Licenciatura en Artes Digitales de la Universidad de Guanajuato (UG) aportaron sus obras en realidad aumentada para interactuar con contenido digital en el mundo real, en una exposición en la Zona Arqueológica de Ichkabal, Quintana Roo.

La exposición forma parte del programa “Ichkabal ante los ojos del mundo”, organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para conmemorar el primer aniversario de la apertura de la zona arqueológica y celebrar su consolidación como nuevo referente turístico del sur de Quintana Roo.

Bajo el liderazgo del Dr. Reynaldo Thompson López y la asesoría del Mtro. Luis Jesús Aguilar Jaramillo, ambos del Departamento de Arte y Empresa de la División de Ingenierías del Campus Irapuato-Salamanca, se mostraron modelos en 3D de mascarones de estuco mayas con el objetivo principal de sensibilizar acerca de la riqueza cultural en dicha zona arqueológica.

Los académicos Reynaldo Thompson López, Luis Aguilar Jaramillo y el alumno Carlos Villafán Parra, con el apoyo para el diseño del código de la Realidad Aumentada (RA) de Fabián Da Mota, Clara Carmina Granados y Alix Sandoval, instalaron cinco modelos en 3D de mascarones mayas generados con Inteligencia Artificial.

Los mascarones corresponden a deidades de Ichkabal (oculto por razones de conservación), Chakanbakan, Kohunlich, Calakmul e Izamal (destruido desde el siglo pasado), los cuales pueden apreciarse desde el 31 de enero y hasta el 12 de abril en la Sala Introductoria del sitio prehispánico de Ichkabal.

Las obras se pueden apreciar mediante el escaneo de códigos QR, reviviendo, mediante una experiencia interactiva, los años de apogeo cultural de la región, demostrando su riqueza simbólica a los ojos de los asistentes.

La realidad aumentada (RA) es una tecnología que superpone elementos virtuales (imágenes, modelos 3D, datos) al entorno físico real en tiempo real, mejorando la percepción del entorno sin reemplazarlo.

Por su parte, el Dr. Reynaldo Thompson expresó el entusiasmo que genera esta exposición, ya que es el primer producto que presentan en Quintana Roo con el propósito de divulgar el conocimiento de los mascarones mayas y sensibilizar sobre la riqueza cultural de dicha zona.