“Extorsionador” de León amenazaba con quemar negocios: vinculado a proceso

León, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato ha logrado la detención y la vinculación a proceso de JORGE ANDRÉS “N” por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión agravada cometido en contra de un comerciante de la ciudad de León.

Los hechos que constan en la carpeta de investigación iniciaron el 24 de enero de 2026 cuando el imputado comenzó a exigir sumas de dinero a la víctima, bajo la amenaza de incendiar su establecimiento y atentar contra su integridad física al ostentarse como integrante de un grupo criminal.

Luego de haber obtenido un monto acumulado de dinero a través de diversas entregas de dinero, el imputado fue detenido por agentes de Investigación Criminal cuando intentaba realizar el cobro de otra cantidad de dinero adicional por concepto de “derecho de piso”.

Tras la detención, el Ministerio Público inició las diligencias correspondientes para la identificación del sujeto y la recopilación de elementos de prueba que fortalecieran la acusación.

Finalmente, en la audiencia, el Juez de Control calificó de legal la detención y determinó la vinculación a proceso de JORGE ANDRÉS “N” como autor material, fundamentando la decisión en los artículos de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los delitos en materia de extorsión.

Además, se impuso la medida cautelar de prisión preventiva y se estableció un periodo para el cierre de la investigación complementaria.