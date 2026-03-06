“Llegará franquicia de Alebrijes de Oaxaca a Irapuato”

Irapuato, Guanajuato.- El director técnico del Club Irapuato, Daniel Alcántar “El Borita”, confirmó los rumores sobre la posible llegada del equipo Alebrijes de Oaxaca para jugar en la ciudad, y defendió la permanencia y el arraigo de la actual Trinca Fresera en la plaza.

Las versiones que han surgido sobre un posible movimiento de franquicias que involucraría a la plaza de Club Irapuato, fueron calificadas por el estratega como difícil de entender, especialmente por la historia y el respaldo social que tiene el actual equipo.

“¿Cómo pueden sacar un equipo que el torneo pasado hizo bien las cosas?, sinceramente se hicieron bien las cosas, no solo en lo deportivo, también con la afición”, señaló.

Alcántar enfatizó que el conjunto fresero representa a la ciudadanía de Irapuato y forma parte de la tradición del futbol mexicano, por lo que consideró incongruente pensar en sustituirlo con otra franquicia.

“Es un equipo con mucho orgullo que representa a la ciudadanía de Irapuato. Tiene mucha tradición en el futbol mexicano”, afirmó.

El técnico también cuestionó la lógica de trasladar plazas entre ciudades, comparando la situación con movimientos que se han visto en otras categorías del balompié nacional.

“Es como lo que pasa en Primera División: agarran una plaza y la pasan a otra ciudad. Pero aquí hay un equipo con arraigo, con colores”, dijo.

Aunque reconoció que los rumores generan inquietud dentro del entorno del club, reiteró que el grupo se mantiene concentrado en competir y en responder dentro del terreno de juego.

“Nosotros tenemos que enfocarnos en lo deportivo. A veces ese tipo de cosas hace ruido, pero nuestra responsabilidad es seguir trabajando”, comentó.

Tras el reciente resultado adverso de su equipo, el estratega aseguró que dentro del plantel están enfocados en lo deportivo y en las siete jornadas que restan del torneo, donde buscarán asegurar la clasificación.

“Quedan siete jornadas y ahí está la calificación. Tenemos que ganar. Día con día tenemos que trabajar para salir adelante”, expresó.

Finalmente, Alcántar hizo un llamado a la afición a defender al equipo y continuar respaldándolo, al considerar que el apoyo de la gente ha sido clave para el crecimiento reciente del club.

“Hay que defenderlo de la mejor manera. La gente que siente los colores sabe lo que representa este equipo”, concluyó.