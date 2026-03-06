Destituyen a “Pancho” Pantoja del Centro Impulso Cuerámaro

Pancho Pantoja ya no sería el encargado del Centro Impulso, sino estaría en alguna de las áreas en las que se divide, pero en Irapuato

Redacción Notus6 marzo, 2026

Cuerámaro, Guanajuato.- El encargado del Centro Impulso de Cuerámaro, Francisco Pantoja, fue destituido como encargado. El ex director de Desarrollo Económico al parecer sería cambiado a Irapuato; tenía desde octubre del año 2023 en el puesto.

Un día antes del informe de la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, fue informado que el cambio de sede de Pancho Pantoja; aunque ya no sería el encargado del Centro Impulso de Irapuato, sino estaría en alguna de las áreas en las que se divide.

Francisco Pantoja fue director de Desarrollo Económico de Cuerámaro y pareja de la ex presidenta del Comité municipal Partido Acción Nacional en Cuerámaro, Perla Manrique, esta última fue regidora.

