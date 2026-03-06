Apoya Ricardo Sheffield construcción del acueducto Solís

León Guanajuato.- El senador por Guanajuato, Ricardo Sheffield Padilla, manifestó su respaldo a la construcción del acueducto que aprovecharía el agua de la Presa Solís, al señalar que el recurso hídrico es un bien de la nación y no pertenece a una entidad en particular.

Lo anterior luego de que surgieran cuestionamientos sobre la postura que han señalado algunos morenistas guanajuatenses sobre la negativa respecto a este al proyecto hídrico, pese al apoyo que ha mostrado el gobierno federal, en especial la presidenta Claudia Sheinbaum.

El legislador afirmó que el tema del agua es competencia federal y que está siendo atendido por el gobierno de la presidenta Sheinbaum en coordinación con el gobierno estatal encabezado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.

“El agua es un tema federal y la Federación lo está atendiendo de la mano con el gobierno del estado”, señaló.

Sheffield Padilla enfatizó que el agua debe ser aprovechada sin limitarse por fronteras estatales o municipales, pues se trata de un recurso que pertenece a todos los mexicanos.

“No hay agua de un estado. Es agua de la Federación, es agua del pueblo de México y debe aprovecharse sin límites”, expresó.

El senador explicó que incluso a nivel internacional el manejo del agua implica acuerdos y coordinación entre naciones, por lo que consideró natural que en México se busquen esquemas de cooperación entre entidades.

En ese sentido, recordó que México mantiene convenios sobre recursos hídricos con países como Estados Unidos, Guatemala y Belice, lo que demuestra la complejidad de dividir el recurso hídrico únicamente por límites territoriales.

Finalmente, el senador se mostró confiado en que el proyecto podrá avanzar gracias al trabajo conjunto entre los gobiernos estatal y federal.

“Es un tema delicado que se está abordando desde la Federación y estoy seguro de que con este trabajo en equipo entre la gobernadora Libia García y la presidenta Claudia Sheinbaum saldrán adelante en este reto”, concluyó.