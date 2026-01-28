Llegan nuevas motopatrullas a Cuerámaro

Cuerámaro, Guanajuato.- La Dirección de Seguridad Pública de Cuerámaro, tendrá 8 nuevas motopatrullas que servirán para ampliar la operatividad en el municipio. Con una inversión superior a un millón de pesos, las nuevas patrullas estarían siendo manejadas por elementos de la policía preventiva.

Las nuevas motocicletas, tiene un motor 300, adecuadas con aditamentos de sirena, caja para almacenamiento y tuvieron un costo solamente por cada unidad por alrededor de 116 mil pesos más las adecuaciones para poder ser utilizadas por los policías.

En relación a la entrega de las nuevas unidades, no se informó en cuánto tiempo entrarán en funciones y si tendrán zonas específicas para su uso.