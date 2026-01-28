COPLADEM define prioridades de obra para 2026 en Huanímaro

Huanímaro, Guanajuato.- En el salón de danza de la Casa de la Cultura Bicentenario se llevó a cabo la segunda sesión ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio (COPLADEM) de Huanímaro, en la que se definieron las prioridades de obra y acciones sociales para el ejercicio 2026.

El COPLADEM es un organismo de participación ciudadana integrado por representantes de la sociedad civil, organizaciones sociales y sectores público y privado, quienes colaboran en la planeación y priorización de proyectos de infraestructura y apoyos sociales para el municipio y sus comunidades.

La sesión fue encabezada por la alcaldesa Laura Villalpando Arroyo, acompañada del director de Planeación Municipal, Jesús García Rivera. A través de mesas de trabajo, los integrantes del comité establecieron los mecanismos de prioridad para la ejecución de las obras programadas.

Durante el encuentro, la presidenta municipal destacó que el COPLADEM es un órgano clave para la planeación del desarrollo en Huanímaro y subrayó la importancia de la participación de los distintos sectores de la población para fortalecer el crecimiento y progreso del municipio.

