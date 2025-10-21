Llegan las heladas a Guanajuato; durante la primera quincena de noviembre

Guanajuato, Gto.- De acuerdo con las tendencias climáticas registradas en las últimas semanas en la entidad, se prevé que las primeras heladas comiencen en la primera quincena de noviembre.

“Estas heladas tendrán los valores más bajos en los municipios de San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Ocampo, San Felipe, Dolores Hidalgo y en las zonas circundantes, así como en las zonas montañosas y sus puntos más altos”, comentó el Mtro. Marcos Irineo Esquivel Longoria, responsable del Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato (UG).

El especialista también mencionó que en este 2025 se esperan temperaturas de -5 °C y las heladas se prolongarán desde noviembre hasta la primera quincena de febrero del 2026.

“Este año no estamos esperando algo tan extremo o bajo a comparación de otros, como en 2011 en donde se registraron hasta -11 °C. Se estiman temperaturas mínimas cercanas hasta los -5 °C”, señaló.

Se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada sobre los cambios climáticos que se avecinen y abrigarse adecuadamente, “no exponerse a determinadas horas del día, porque, aparte de las temperaturas bajas, se van a generar vientos fuertes que acarrean polvos y otros contaminantes, los cuales podrían afectar las vías respiratorias”, agregó Esquivel Longoria.

Las actualizaciones de este reporte pueden ser consultadas en la página el Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la UG, www.acaug.ugto.mx, además de sus redes sociales.