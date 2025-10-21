La maestra Rosalinda se jubila tras 33 años de servicio en la educación preescolar en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- La comunidad educativa del jardín de niños Manuel M. Ponce, del Sector Escolar 4 de Primarias Federales, despidió a la maestra Rosalinda Galván, originaria de Irapuato, quien culminó 33 años de servicio docente, caracterizados por su compromiso con la enseñanza y la formación de la niñez.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), reconoció la trayectoria de la profesora y de otros docentes que han dedicado su vida a la educación en la entidad.

Durante la ceremonia, realizada en el plantel, participaron autoridades educativas, familiares y padres de familia, quienes expresaron su agradecimiento por la labor de la docente mediante un festival artístico y musical.

El delegado regional de la SEG, Juan Luis Saldaña López, subrayó la importancia del trabajo de las educadoras de nivel preescolar, al señalar que “son la llave que abre la puerta del aprendizaje” y destacó la entrega de Galván a lo largo de su carrera.

Por su parte, la maestra Rosalinda Galván agradeció el apoyo de su familia, colegas y comunidad educativa, destacando que su paso por las aulas le permitió encontrar una verdadera vocación en la enseñanza.

Originaria de Irapuato, inició su labor docente en 1991 y trabajó en distintas comunidades del municipio. La SEG reiteró su reconocimiento a los maestros que fortalecen el sistema educativo y contribuyen al desarrollo de Guanajuato a través de su trabajo en las aulas.