PEMEX “contamina” río Pantepec (Tuxpan) en Veracruz por ducto averiado

Veracruz.- Desde el viernes 17 de octubre, habitantes de comunidades cercanas al río Pantepec denunciaron que éste había sido contaminado con petróleo. Según PEMEX, las lluvias ocasionaron averías a un ducto cuya reparación fue finalizada este 21. Sin embargo, se habla de más de 16 kilómetros de afectación que al parecer, tardaría años en regenerarse.

PEMEX lanzó un comunicado en el que menciona su compromiso con el ecosistema y la seguridad de las comunidades aledañas al río, mencionando que las labores de reparación terminaron en el municipio de Álamo Temapache. Aunque atenderá el saneamiento y remediación de riberas y zonas cercanas:

“Personal especializado realiza tareas de limpieza, recolección de residuos y aplicación de material absorbente para recuperar las condiciones naturales del entorno”.

No obstante, los pobladores de localidades como Citlaltépetl refirieron que las autoridades hicieron caso omiso de sus denuncias desde la semana pasada. Ahora, la mancha de hidrocarburo se extiende hasta el municipio de Tuxtla, por lo que tanto flora y fauna como ciudadanos que dependen directamente del río se vieron perjudicados.

“Ayúdenme a difundir, se morirán las especies marinas y el agua está llegando contaminada a las casas”, “Ya no hablamos de desastre natural: hablamos de ecocidio”, expusieron en redes sociales.

Hasta el momento, se desconocen los cuantiosos daños de la fuga de petróleo, pero este incidente se suma a las inundaciones de las que aún no se recupera el estado. Ya se reporta la pérdida de peces y otros ejemplares marinos, así como el abastecimiento de agua.