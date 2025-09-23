Rendirá el FIC homenaje a “Huema”

Guanajuato, Guanajuato.- La organización del Festival Internacional Cervantino (FIC) rendirá homenaje al periodista cultural Huemanzin Iyolocuauhtli Rodríguez Méndez (1974-2025), conocido entre el gremio periodístico como “Hueman”.

Así lo hará en la edición 53 de la “Fiesta del Espíritu”. Honrarán su memoria con diversas actividades para reconocer su trabajo en el periodismo cultural y en este festival.

Así lo informaron por parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Dirección General de Circuitos y Festivales y el FIC. La entrega de la Presea Cervantina 2025 se realizará el 10 de octubre del año en curso, durante la inauguración del festival, en el Patio del Museo Regional de Guanajuato de la Alhóndiga de Granaditas.

Huemanzin Iyolocuauhtli Rodríguez es considerado un referente de la promoción y divulgación de cultura. Durante su trayectoria contribuyó del FIC. Inició la cobertura reporteril del festival en 1996, la edición número 24.

En agradecimiento al trabajo que realizó para difundir la importancia del Cervantino, se realizará un conversatorio de periodismo cultural desarrollado por la Cátedra Cervantina que, en colaboración con la Universidad de Guanajuato (UG), presentará la trascendencia de Huemanzin en ese campo. La actividad se llevará a cabo el martes 14 de octubre a las 11:00 de la mañana, en el Patio Central de la UG.

Durante las actividades a desarrollarse en memoria de Huemanzin, que serán abiertas al público en general, participarán algunos de sus colegas cercanos; además Culturas 22 y noticiero de Canal 22 se unirá al homenaje con una curaduría especial a lo largo de las tres semanas que dura el 53 FIC transmitiendo las mejores entrevistas realizadas por Rodríguez durante sus coberturas cervantinas.

No comentaron la carta entregada a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, en el que un grupo de más de 100 reporteras y reporteros solicita que la sala de prensa del FIC lleve el nombre del homenajeado