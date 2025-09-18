Llega nuevo mando a la XII Región Militar, en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- El General de Brigada Diplomado de Estado Mayor José Francisco Terán Valle, será el nuevo comandante en jefe del a XII región militar, quien sustituirá al General Vicente Pérez López quien asumió el mando el pasado tres de enero de este año.

El nuevo comandante que asumirá funciones el día de mañana de la región militar se desempeñó como titular de la 43 zona militar de Apatzingán, Michoacán desde diciembre del año 2024.

Así mismo el general Terán Valle fungió como comandante de la 35 zona militar ubicada en el estado de Guerrero en el municipio de Chilpancingo, cargo que desempeño hasta abril de 2019, así mismo se desempeñó como jefe de Estado Mayor de la Novena Región Militar que tiene su sede en Acapulco, Guerrero.

Otro de los cargos relevantes que el general Terán ha realizado dentro de la institución castrense fue haber sido el director del Centro de Adiestramiento Regional (C.A.R.) en Pueblo Nuevo, Durango.

Cabe señalar que según información de la revista proceso, la región de Tierra Caliente y en especial el municipio de Apatzingán se ha incrementado de manera notable los índices de violencia, que han dejado a personas desplazadas, colapso educativo y graves problemas económicos.

Según el Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán OSHRA, mencionado por la revista, señaló que de noviembre de 2024 a mayo de 2025 se documentaron al menos 40 enfrentamientos armados en distintos puntos del municipio, así como la detonación de al menos 10 artefactos explosivos.

Otro de los datos que se revelan en la publicación mencionó que son más de nueve comunidades rurales que han quedado deshabitadas debido al desplazamiento que los pobladores han tenido que hacer por la violencia generada por presuntos grupos de la delincuencia organizada.

Así mismo, en dicho artículo, el OSHRA señaló que aproximadamente 35 escuelas de 24 zonas rurales de Apatzingán suspendieron labores de manera indefinida, afectando a mas de mil 600 alumnos.

“La situación en Apatzingán, según el informe, es un testimonio de la incapacidad del Estado mexicano para garantizar condiciones mínimas de seguridad y derechos fundamentales como la educación, el trabajo digno o el acceso a la salud y la justicia.” aseveró la publicación.