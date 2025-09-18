Diputada morenista sancionada por aparente relación con cártel

Estados Unidos.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la diputada federal morenista Hilda Araceli Brown Figueredo por aparentemente estar relacionada con la facción del Cártel de Sinaloa; Los Mayos. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, ella forma parte de la lista de personas y empresas involucradas con el grupo delictivo.

En el comunicado, se expresa que la diputada tiene un estrecho vínculo con Candelario Arcega Aguirre, operador político afiliado al cártel, mismo que le valió para controlar la situación en el gobierno municipal. Por ello, sus aliados han ocupado puestos dentro del gobierno de Rosario, asegurando de esa manera su protección al ser respaldado por Seguridad Pública del estado.

La pena incluye el bloqueo de bienes e intereses que estén registrados a su nombre en Estados Unidos, así como el hecho de que los ciudadanos estadounidenses no puedan realizar ningún tipo de transacción con ella, ya sea de manera explícita o implícita.

La ex alcaldesa del municipio de Playas de Rosarito en Baja California durante el periodo 2021 a 2024 afirmó ponerse firme para dicha situación, argumentando que:

“ustedes son testigos de como hemos luchado juntos por la transformación, contra la corrupción. Mi compromiso siempre ha sido con el movimiento; seguramente como consecuencia de esta lucha soy objeto de una infamia que pretende desacreditarme”.

Algunas empresas y personas señaladas en la participación de la red de lavado de dinero:

Jesús González Lomeli, empresario de Rosarito

Operadora de Alimentos con Orígenes de México, S. De R. L. De C. V.

Veintiuno Mexicali, S. De R. L. De C. V.

Coco Beach Bar, S. De R. L. De C. V

Cavally Antro & Bar