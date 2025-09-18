Encienden a diputación morenista acusaciones de Alejandro Navarro

Guanajuato, Guanajuato.- La confrontación entre manifestantes a favor, Samantha Smith y Alejandro Navarro, por un lado, y Jorge Antonio Rodríguez Medrano, por el otro, ocurrida el sábado pasado, encendió ánimos en el Congreso del Estado luego de que acusara a legisladores morenistas de haber financiado a un grupo de choque que agredió a manifestantes.

Los señalamientos fueron hacia Ernesto Millán y Hades Aguilar y le respondieron:

Millán Soberanes manifestó que se incrementó la percepción de inseguridad el municipio y los delitos han ido al alza. Además, remarcó que el secretario de seguridad ha demostrado que no puede y los hechos lo demuestran y pidió su cese, además de señalar que hay una marcada diferencia entre lo que él gana y lo que perciben los policías municipales.

Hades Berenice Aguilar Castillo indicó que el exalcalde Alejandro Navarro declaró que ella había financiado a unos grupos violentos en las marchas del pasado fin de semana. Calificó a la declaración como una forma de violencia política en razón de género hacia ella y anunció que tomará medidas legales al respecto.

Luego acusó a Gerardo Vázquez Alatriste, fiscal general del estado de convertir a la dependencia en un salón de fiestas al organizarse un karaoke en sus instalaciones, mientras que en Guanajuato se tienen cifras de aumento en delitos de alto impacto.

La y el aludido mantuvieron su postura de cuestionamiento a un nepotismo y una deshonestidad en el gobierno capitalino.

Otros temas de debate fueron el huachicol fiscal, abordado por el diputado Roberto Carlos Terán Ramos y debatido por el morenista David Martínez Mendizábal.

Entre los temas abordados en la rutina de la Diputación Permanente, se y avaló el dictamen de la iniciativa para desafectar del dominio público del Estado, una fracción de un inmueble de propiedad estatal ubicada en el municipio de León y se autorice su enajenación a favor de la federación para el uso de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, a fin de construir un nuevo plantel del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS).

La Junta de Gobierno y Coordinación Política presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios, para ampliar y fortalecer la protección y seguridad de las personas usuarias de motocicletas y de la ciudadanía en general, mediante el uso adecuado de cascos certificados, elementos reflejantes en la indumentaria de los usuarios, aditamentos luminosos indispensables y la prohibición del uso de motocicletas para la prestación de servicios de transporte sin ruta fija.

Lo anterior obedece a que, en los últimos siete años, en la entidad aumentó el 103.42% en el registro de motocicletas en el padrón vehicular de la Secretaría de Finanzas, por su bajo costo en comparación con otros vehículos motorizados, la menor demanda de combustible y su uso como herramienta de trabajo para aquellas personas que reparten alimentos a través de plataformas digitales. La iniciativa se turnó a la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial para su estudio y dictamen.

Otra propuesta fue presentada por Movimiento Ciudadano: con el objeto de robustecer las protecciones constitucionales del derecho a una vivienda con la propuesta de prohibición de los desalojos forzosos, ilegales y arbitrarios, la iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. El expositor fue Rodrigo González Zaragoza. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Asuntos Electorales

El grupo parlamentario del Partido MORENA presentó un punto de acuerdo para a exhortar al Ayuntamiento de Uriangato y de manera particular a su presidente municipal, Juan Carlos Martínez Calderón, para que, en el ámbito de sus atribuciones, den cumplimiento inmediato al acuerdo aprobado en sesión extraordinaria del 1º de febrero de 2023, relativo a la regularización y clausura del actual Sitio de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial ubicado en la comunidad “El Derramadero”.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que amplíe la cobertura territorial del Programa Integral de Producción de Carne a entidades federativas que, como Guanajuato, han demostrado esfuerzos sostenidos en materia de sanidad y control zoosanitario.

También formularon un punto de acuerdo para exhortar al Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR) a que, con carácter prioritario, diseñe e implemente un plan estratégico integral orientado a incrementar sustancialmente la capacidad operativa y optimizar los recursos del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. Se turnó a la Comisión de Salud Pública para su estudio y dictamen.

