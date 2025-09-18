Encienden a diputación morenista acusaciones de Alejandro Navarro

Ernesto Millán y Hades Aguilar fueron señalados y cuestionaron aparente nepotismo y la deshonestidad en el gobierno capitalino

Velio Ortega18 septiembre, 2025

Guanajuato, Guanajuato.- La confrontación entre manifestantes a favor, Samantha Smith y Alejandro Navarro, por un lado, y Jorge Antonio Rodríguez Medrano, por el otro, ocurrida el sábado pasado, encendió ánimos en el Congreso del Estado luego de que acusara a legisladores morenistas de haber financiado a un grupo de choque que agredió a manifestantes.

Los señalamientos fueron hacia Ernesto Millán y Hades Aguilar y le respondieron:

Millán Soberanes manifestó que se incrementó la percepción de inseguridad el municipio y los delitos han ido al alza. Además, remarcó que el secretario de seguridad ha demostrado que no puede y los hechos lo demuestran y pidió su cese, además de señalar que hay una marcada diferencia entre lo que él gana y lo que perciben los policías municipales.

Hades Berenice Aguilar Castillo indicó que el exalcalde Alejandro Navarro declaró que ella había financiado a unos grupos violentos en las marchas del pasado fin de semana. Calificó a la declaración como una forma de violencia política en razón de género hacia ella y anunció que tomará medidas legales al respecto.

Luego acusó a Gerardo Vázquez Alatriste, fiscal general del estado de convertir a la dependencia en un salón de fiestas al organizarse un karaoke en sus instalaciones, mientras que en Guanajuato se tienen cifras de aumento en delitos de alto impacto.

La y el aludido mantuvieron su postura de cuestionamiento a un nepotismo y una deshonestidad en el gobierno capitalino.

Otros temas de debate fueron el huachicol fiscal, abordado por el diputado Roberto Carlos Terán Ramos y debatido por el morenista David Martínez Mendizábal.

Entre los temas abordados en la rutina de la Diputación Permanente, se y avaló el dictamen de la iniciativa para desafectar del dominio público del Estado, una fracción de un inmueble de propiedad estatal ubicada en el municipio de León y se autorice su enajenación a favor de la federación para el uso de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, a fin de construir un nuevo plantel del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS).

La Junta de Gobierno y Coordinación Política presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios, para ampliar y fortalecer la protección y seguridad de las personas usuarias de motocicletas y de la ciudadanía en general, mediante el uso adecuado de cascos certificados, elementos reflejantes en la indumentaria de los usuarios, aditamentos luminosos indispensables y la prohibición del uso de motocicletas para la prestación de servicios de transporte sin ruta fija.

Lo anterior obedece a que, en los últimos siete años, en la entidad aumentó el 103.42% en el registro de motocicletas en el padrón vehicular de la Secretaría de Finanzas, por su bajo costo en comparación con otros vehículos motorizados, la menor demanda de combustible y su uso como herramienta de trabajo para aquellas personas que reparten alimentos a través de plataformas digitales. La iniciativa se turnó a la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial para su estudio y dictamen.

Otra propuesta fue presentada por Movimiento Ciudadano: con el objeto de robustecer las protecciones constitucionales del derecho a una vivienda con la propuesta de prohibición de los desalojos forzosos, ilegales y arbitrarios, la iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. El expositor fue Rodrigo González Zaragoza. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Asuntos Electorales

El grupo parlamentario del Partido MORENA  presentó un punto de acuerdo para a exhortar al Ayuntamiento de Uriangato y de manera particular a su presidente municipal, Juan Carlos Martínez Calderón, para que, en el ámbito de sus atribuciones, den cumplimiento inmediato al acuerdo aprobado en sesión extraordinaria del 1º de febrero de 2023, relativo a la regularización y clausura del actual Sitio de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial ubicado en la comunidad “El Derramadero”.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que amplíe la cobertura territorial del Programa Integral de Producción de Carne a entidades federativas que, como Guanajuato, han demostrado esfuerzos sostenidos en materia de sanidad y control zoosanitario.

También formularon un punto de acuerdo para exhortar al Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR) a que, con carácter prioritario, diseñe e implemente un plan estratégico integral orientado a incrementar sustancialmente la capacidad operativa y optimizar los recursos del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío.  Se turnó a la Comisión de Salud Pública para su estudio y dictamen.

De igual manera plantearon un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que amplíe la cobertura territorial del Programa Integral de Producción de Carne a entidades federativas que, como Guanajuato, han demostrado esfuerzos sostenidos en materia de sanidad y control zoosanitario. Se turnó para su estudio y análisis a la Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario.

 

Velio Ortega18 septiembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información