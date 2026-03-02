Llega nuevo coordinador a la Guardia Nacional de Guanajuato

Irapuato, Guanajuato.- La Guardia Nacional, designó al general de brigada de Estado Mayor, Alfredo Salgado Vargas, como coordinador interino de la Tercera Coordinación Territorial, con sede en Irapuato y que abarca los estados de Guanajuato, Aguascalientes, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas.

En una ceremonia de toma de protesta Salgado Vargas acompañado de los generales, jefes, oficiales y tropa en general se informó sobre el nombramiento y se instruyó al personal adscrito a esta jurisdicción a guardar las consideraciones debidas a la jerarquía del nuevo mando, así como a acatar las órdenes que emita en el marco de la ley y los reglamentos vigentes.

La Tercera Coordinación Territorial se informó que tiene bajo su responsabilidad la supervisión operativa y administrativa de las acciones de seguridad en los cinco estados mencionados, considerados estratégicos en la región centro-norte del país.

El nombramiento fue comunicado por orden del general de división de Estado Mayor, Guillermo Griselio Lovera, comandante de la Guardia Nacional, a través del mayor Jair Clodoaldo Flores Puerta, jefe de la sección administrativa de esta coordinación territorial.

Con esta designación, se busca dar continuidad a las labores de coordinación y fortalecimiento de la estrategia de seguridad en la región, en apego a las disposiciones legales y a la estructura jerárquica de la corporación.