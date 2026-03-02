Gerardo Pérez 46 años retratando la historia

Irapuato, Guanajuato.- El grupo de fotógrafos y periodistas denominado La Cofradía Fotográfica, entregó un reconocimiento al fotógrafo irapuatense Gerardo Pérez por 46 años dedicándose a la fotografía.

El fotógrafo ampliamente conocido en el gremio periodístico y social, fue congratulado por un grupo de amigos fotógrafos que decidieron reconocer el trabajo que ha realizado Gerardo Pérez que por medio de la lente a fotografiado a diversos artistas y políticos.

Por medio de una publicación del también reconocido fotógrafo Gerardo García, escribió lo siguiente:

GERARDO PÉREZ,46 AÑOS DETRÁS DE LA LUZ

Desde sus inicios como laboratorista, dominando los procesos y aprendiendo los rudimentos de la fotografía entre químicos y ampliadoras, hasta consolidarse como reportero gráfico en diversos medios impresos, Gerardo Pérez ha vivido cada etapa con profundo respeto por la imagen.

Su lente ha sido testigo de la noticia, de la vida cotidiana y de los rostros que narran silenciosamente su propia historia. Con el tiempo, esa experiencia lo llevó a perfeccionar el arte del retrato, donde no solo captura facciones, sino también carácter, emociones y esencia.

Hoy, la cofradía fotográfica le rinde un modesto pero sentido reconocimiento a quien ha hecho de la cámara una extensión de su mirada y de la fotografía una forma de vida, Don Héctor Arévalo, fue el encargado de dirigir unas palabras y hacer entrega del reconocimiento.

Y bueno como dice el clásico “Si las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualquiera las haría”:Anthony Quinn