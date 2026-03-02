Itzel Mendo se suma al PAN en Guanajuato

León, Guanajuato.- Luego de haberse anunciado desde hace unos días, el presidente del PAN Guanajuato, Aldo Márquez hizo oficial la incorporación de la diputada local Itzel Mendo a las filas de Acción Nacional.

El dirigente realizó el anuncio en rueda de prensa donde, en compañía de la secretaría general del partido Juanita de la Cruz y líderes panistas, presentó a Itzel vistiendo los colores azul y blanco.

“En Acción Nacional entendemos que la política no es un fin, sino un medio para construir el bien común. La llegada de Itzel a nuestro partido es una señal clara para la ciudadanía: en el PAN de Guanajuato caben todas las personas que, con honestidad y capacidad, quieren trabajar por un futuro mejor”, dijo.

Por su parte, la diputada Itzel Mendo agradeció a la dirigencia por la invitación a formar parte del proyecto panista en la entidad, refiriendo que las decisiones importantes se toman con responsabilidad, principios y coherencia.

“Hoy me sumo al PAN porque aquí sí se hacen las cosas bien… Creo en la política que rinde cuentas, en el equilibrio de poderes, en la libertad y en la responsabilidad. Y en Acción Nacional encontré un espacio donde esos principios no son discurso, son práctica”, precisó.

A su vez, añadió que su incorporación fortalecerá el trabajo legislativo en favor de los derechos de las mujeres, al coincidir con la agenda del PAN en temas como igualdad sustantiva, protección a la maternidad, apoyo a mujeres jefas de familia, inclusión económica y digital y atención a mujeres en situación de vulnerabilidad, reiterando su compromiso con las familias de Guanajuato.

Para finalizar, el presidente del PAN Guanajuato, Aldo Márquez hizo una invitación a la población en general para que puedan participar en el Seminario Virtual “Gobiernos de Acción para Vivir Mejor”, que estará liderando el panista Héctor López Santillana.

“Actualmente, el país enfrenta improvisación, ocurrencias y decisiones sin planeación, nosotros creemos en algo distinto: profesionalización, liderazgo responsable y visión de largo plazo”, mencionó el dirigente.

Dicho seminario se realizará a partir de hoy, 2 de marzo, luego el 9 de marzo y la última sesión martes 17 de marzo.

Todo será a través de la plataforma Zoom, en un horario de 6 a 8 de la tarde.

El link de registro es el siguiente: https://acortar.link/xZ2kal

Jóvenes participarán en la estrategia de prevención de violencia contra las mujeres desde el Congreso de Guanajuato

La diputada local del PAN, Susana Bermúdez informó el arranque de la convocatoria “Miradas universitarias contra las violencias”, impulsada desde la Comisión para la Igualdad de Género, con el fin de involucrar a las juventudes en la prevención de la violencia de género mediante la elaboración de cortometrajes, los cuales contarán con incentivos para los tres primeros lugares.

En otro tema, destacó la iniciativa presentada por el PAN en materia de violencia digital, que busca actualizar la legislación frente al uso de inteligencia artificial para generar y difundir contenidos sexuales sin consentimiento. La propuesta, dijo, contempla acciones de prevención, atención y sanción, así como protocolos en municipios y escuelas para fortalecer la seguridad digital, especialmente de mujeres jóvenes.