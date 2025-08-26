Llega más inversión para beneficio de la gente: Gobernadora de Guanajuato

Salamanca, Guanajuato.- Las inversiones que llegan a Guanajuato deben traducirse en beneficios reales para la gente: en más empleos, más oportunidades y mejores ingresos para las familias guanajuatenses, afirmó la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, al encabezar la inauguración de la Nave 06 y la colocación de la primera piedra de la Nave 10 en el Bajío Industrial Park, de Salamanca.

“Estamos hablando de 4.4 millones de dólares en la Nave 06 y 2.5 millones en la Nave 10. Estos nuevos espacios industriales serán un importante detonador del crecimiento económico de la región y significan más empleos para las familias guanajuatenses”, destacó la Mandataria Estatal.

La Nave 06 representa una inversión de 4.4 millones de dólares y 150 empleos proyectados; mientras que la Nave 10 suma 2.5 millones de dólares y 75 nuevos empleos. En conjunto, Bajío Industrial Park consolida ya una inversión acumulada de 65.4 millones de dólares en 24 hectáreas, con una ocupación del 87% y el compromiso de generar 1,275 empleos.

La Gobernadora subrayó que estas oportunidades impactarán positivamente no solo a Salamanca, sino también a los municipios de Celaya, Cortazar, Villagrán, Juventino Rosas, Valle de Santiago, Jaral del Progreso, Pénjamo y Abasolo, al integrarlos en cadenas productivas con empresas de logística y autopartes.

Guanajuato, motor del Bajío



Actualmente, Guanajuato cuenta con 47 parques industriales en 17 municipios, que abarcan más de 7,100 hectáreas, de las cuales 3,650 están disponibles para nuevos proyectos. Estas condiciones han permitido que, en lo que va del Gobierno de la Gente, se sumen 28 nuevas empresas que han invertido más de 2,500 millones de dólares y comprometido la generación de 7,000 empleos.

“Las buenas noticias siguen impulsando el desarrollo, hace unos días anunciábamos de la mano del gobierno Federal la Puerta Logística del Bajío que vendrá a impulsar todo un proyecto logístico en esta región Laja-Bajío. El proyecto se desarrolla dentro del Plan México y se va a convertir en un detonador para la atracción de inversiones en esta región. Hoy Guanajuato sigue consolidando su vocación industrial, pero también su vocación para generar mejores oportunidades para la gente”, expresó la Gobernadora.

En esta inauguración asistieron: Berenice Bermejo, Licea, Directora General de Altea Desarrollos; Horacio Estrada Loera, Consejero Industrial de Altea; Claudio Aquiles Navarrete Rivas, Director Industrial de Altea; Emilia Verastegui, Regidora de Salamanca en representación de Julio César Ernesto Prieto Gallardo, Presidente Municipal; Cristina Villaseñor Aguilar, Secretaria de Economía del Gobierno de la Gente y Noe Ramírez Domínguez, Gerente de Bajío Industrial Park.