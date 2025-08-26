Productores de Irapuato reciben fertilizante con el programa Paquete Tecnológico

Irapuato, Guanajuato.- Los beneficios del programa Paquete Tecnológico que lleva el Gobierno de Irapuato, a través de la Dirección de Desarrollo Rural, a las localidades del municipio continúa, con la entrega de fertilizante a productores de temporal, para impulsar la productividad del campo irapuatense.

Lorena Alfaro García, presidenta municipal, en su visita a la comunidad de Aldama, destacó el apoyo a productores agrícolas de esta zona de la ciudad, pues con el Paquete Tecnológico se verán beneficiados económicamente.

“Vamos a estar haciendo estas entregas durante cinco días en diferentes puntos de la ciudad, nos encontramos muy contentos porque gracias a este apoyo van a tener una mejor productividad, mejores ingresos, vamos a tener nosotros alimento disponible en nuestras casas”, compartió.

Agustín Ibarra, beneficiario del programa, dijo estar agradecido por este apoyo pues será de gran beneficio contar con este fertilizante a un menor costo de lo que normalmente lo compra en otros lugares, para que le rinda la cosecha de la milpa que tiene en la comunidad de El Garbanzo.

“Es una ayuda que nos sirve de mucho porque somos gente de bajos recursos y nos ayuda en mucho para echarle a nuestras milpas o nuestras cosechas. Darle las gracias por esta ayuda que nos dan, muchas gracias a las Autoridades por esta ayuda que nos dan y ojalá nos sigan apoyando”, compartió.

Con el programa de ‘Paquete Tecnológico’ se beneficiará a más de mil 100 productores del municipio, los cuales adquieren el fertilizante a un costo menor al del mercado.