Autoridades municipales y estatales refuerzan acciones contra la violencia hacia las mujeres en Abasolo

Abasolo, Guanajuato.- En Abasolo, autoridades estatales y municipales dieron a conocer los avances de la estrategia “Guanajuato Cero Tolerancia a la Violencia Contra la Mujer”, enfocada en la prevención, atención y erradicación de la violencia de género.

Durante la rueda de prensa estuvieron presentes Job Gallardo, Presidente Municipal de Abasolo; Bárbara Lugo, Subsecretaria de Prevención de la Secretaría de Seguridad y Paz; Itzel Balderas, titular de la Secretaría de las Mujeres en Guanajuato; Elvia Paniagua Rodríguez, Subsecretaria de Vinculación y Desarrollo Político; y Gerardo Alvarado Ceballos, Secretario del Ayuntamiento de Abasolo.

Entre las acciones destacadas se informó sobre la aplicación del Instrumento de Valoración de Riesgo y el registro en el Sistema de Tamizajes de Violencia, que permitieron emitir 17 órdenes de protección y aplicar 429 instrumentos de valoración para mujeres en situación de riesgo.

Asimismo, se resaltó la publicación de los Lineamientos del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, destinado a niñas, niños y adolescentes víctimas indirectas de feminicidio, así como el trabajo de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, que este año ha atendido más de 300 centros en todo el estado.

Con estas medidas, el Gobierno del Estado de Guanajuato y el Municipio de Abasolo reiteran su compromiso de construir entornos más seguros y ofrecer protección efectiva a mujeres y niñas.