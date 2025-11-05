Llega frente frío a Guanajuato: temperaturas de 0 a 5 grados

Guanajuato, Guanajuato.- Una semana de contrastes climáticos tendrá el estado de Guanajuato. Las mañanas frías y los días cálidos serán la constante en gran parte del territorio, acompañadas de fuertes ráfagas de viento y una baja probabilidad de lluvia.

El Coordinador del Área de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Guanajuato (UG), Mtro. Marcos Irineo Esquivel Longoria, informó que el termómetro descenderá en algunas zonas, probablemente hasta niveles de 2 °C en los puntos más elevados del estado y se espera 1 °C para el miércoles o el jueves en León, Guanajuato, San Felipe, Ocampo y San Luis de la Paz.

El especialista agregó que, en regiones del centro y sur, como Irapuato, Salamanca y Celaya, las temperaturas mínimas oscilarán entre 5 y 6 °C, por lo que recomendó abrigarse adecuadamente durante las primeras horas del día.

Sin embargo, por las tardes se prevé un ambiente cálido, alcanzando hasta los 30 °C en los municipios del corredor industrial y zonas urbanas amplias, como León.

En cuanto a la humedad, no se esperan lluvias significativas, ya que no habrá entrada del océano Pacífico ni del Atlántico. El cielo se mantendrá despejado durante la mayor parte de la semana.

Por otro lado, el viento será otro factor a tener en cuenta. En el inicio de la semana, se prevén ráfagas de entre 30 y 40 Km/h, principalmente en Guanajuato capital, Silao, Dolores Hidalgo y la zona serrana de Santa Rosa, así como en el suroeste del estado.

Heladas en zonas agrícolas

El frente frío número 12 provocó que, al amanecer de este 04 de noviembre, se presentaran heladas en varias zonas agrícolas y valores de temperatura entre los 0 y 5 °C. Esta información proviene de la Red de monitoreo climático, activa por la Fundación Guanajuato Produce A.C.

Las siguientes son algunas de las localidades con los valores más bajos registrados; se incluye el nombre de la estación meteorológica:

– San Luis de la Paz (El Jardín): -1.8 °C

– Ocampo (San Francisco): -1.7 °C

– San Felipe (Almoloyan): -0.5 °C

– San Diego de la Unión (4 Esquinas): 0 °C

– San Miguel de Allende (Vegetales Frescos): 1.2 °C

– Dolores Hidalgo, (El Cardonal): 1.3 °C

– San Felipe (El Vergel): 1.4 °C

– San Miguel de Allende (La Mina): 1.5 °C

– San José Iturbide (El Galomo): 1.5 °C

– Dolores Hidalgo (El Sauz): 1.9 °C

– Ocampo (La Calavera): 2.1 °C

– San Luis de la Paz (El Charco): 2.1 °C

– León, (Agroeduca): 2.3 °C

– Ciudad Manuel Doblado (El Vallado): 3.2 °C

– Dr. Mora (Los Arquitos): 4.2 °C