Aseguran tractocamión: transportaba 4 millones de ropa y calzado ilegal

San Diego de la Unión, Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad y Paz, a través de la Policía Estatal de Caminos (PEC), aseguró un tractocamión cargado con mercancía de importación, valuada en 4 millones 80 mil pesos.

Las acciones fueron realizadas como parte del Operativo Blindaje de la estrategia estatal de Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Guardia Nacional.

El hecho ocurrió en un punto de revisión sobre la carretera federal 57 a la altura del entronque sentido San Luis Potosí-Guanajuato, en el municipio de San Diego de la Unión.

El personal operativo detectó el vehículo marca Kenworth color blanco, modelo 2020 acoplado a remolque, con placas provenientes de Estados Unidos.

El vehículo era conducido por Christian “N”, de 37 años, y al interior del remolque se localizaron 255 pacas de ropa, calzado y bolsas de procedencia extranjera.

Ante la falta de documentación que acreditara la legal procedencia, los integrantes de las corporaciones aseguraron el vehículo y la detención del conductor, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en San Miguel de Allende, Guanajuato.