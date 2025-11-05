Locales y carritos vacíos en el “Andador Grillito Cantor”, en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Comerciantes del andador denominado como “Grillito Cantor”, a un costado del hospital del IMSS, en Irapuato, señalaron que tras la inauguración de dicho espacio las ventas no repuntan, inclusive hay comerciantes que han decidido cerrar sus locales.

Tras un recorrido por la plaza fue posible identificar varios locales que estaban cerrados, además de otros carritos que igualmente estaban parados sin ofrecer la venta de ningún artículo.

“Hay comerciantes que sólo abren de vez en cuando y otros locales están totalmente vacíos”, señaló Socorro Borja, comerciante de la zona.

Ella mencionó que después de que se inauguró la plaza, el flujo de personas que transita por el corredor es muy bajo, lo que conlleva que las ventas se vean disminuidas, además del cobro de la renta por parte del municipio que alcanza los mil 300 pesos mensuales.

Así mismo el esposo de Socorro, Alberto Gómez, dijo que las autoridades municipales les han comunicado que están por hacer un corredor para que los transeúntes incrementen su presencia, sin embargo, aparentemente, hasta el momento no hay ningún avance en este proyecto.

“Desde hace un año que nos venimos a abrir el local, no sale. Ya no vienen los tamaleros, ni el de las gorditas de trigo, ni otros carritos más para allá.”

Alberto dijo que a pesar de su salud ,que en ultimas fechas se ha visto deteriorada debido a la diabetes y a una diálisis a la que se sometió en fechas recientes, ambos tienen el ánimo para ir al local, abrir y vender alguno de los dulces que ofrece en su puesto.

El comerciante dijo que anteriormente el trabajaba un carrito de fruta, pero debido a su salud decidió dejárselo a su hijo, el cual también se encuentra en la plaza, aunque como esta ubicado en la parte inicial del andador, sus ventas son más prolíficas, por lo aseveró que únicamente los comerciantes que se encuentran pegados a la avenida gozan de mejores ventas y los que están dentro no corren con la misma suerte.