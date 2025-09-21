Llega Antonio Guerrero Horta al PAN de León

León, Guanajuato.- Antonio Guerrero Horta fue designado como presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en León. La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, llamó a la militancia a mantener la unidad dentro del partido.
“Sí, un partido unido, un partido que ha sabido afrontar los retos de su generación. Y hoy estamos dando muestras de lo que logramos cuando vamos en equipo, cuando trabajamos juntas y juntos por un mismo objetivo”, dijo Libia.
Al evento asistieron el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, la titular de la Secretaría del Nuevo Comienzo, Rosario Corona Amador, la diputada local, Marisa Ortiz, el diputado federal, Éctor Jaime Ramírez Barba, entre otros, así como el presidente del PAN, Aldo Márquez.