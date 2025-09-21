Llega Antonio Guerrero Horta al PAN de León

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, llamó a la militancia a mantener la unidad

Redacción Notus21 septiembre, 2025

León, Guanajuato.- Antonio Guerrero Horta fue designado como presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en León. La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, llamó a la militancia a mantener la unidad dentro del partido.

“Sí, un partido unido, un partido que ha sabido afrontar los retos de su generación. Y hoy estamos dando muestras de lo que logramos cuando vamos en equipo, cuando trabajamos juntas y juntos por un mismo objetivo”, dijo Libia.

Al evento asistieron el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, la titular de la Secretaría del Nuevo Comienzo, Rosario Corona Amador, la diputada local, Marisa Ortiz, el diputado federal, Éctor Jaime Ramírez Barba, entre otros, así como el presidente del PAN, Aldo Márquez.

Redacción Notus21 septiembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información