Llamarán a cuentas al Síndico municipal, en Pénjamo 

Pénjamo, Guanajuato.- Posibles “omisiones, malas prácticas y una afectación negativa al erario público” son la crítica que el regidor Javier Pérez lanzó en contra del trabajo del síndico municipal Ramiro Zaragoza, en el municipio de Pénjamo.

En declaraciones recientes, el edil sostuvo que no hay claridad sobre el trabajo que viene realizando la sindicatura y dijo: “La ley establece sus obligaciones y también él tiene la obligación por ley de hacer una rendición de cuentas y un informe trimestral al Ayuntamiento, pero no solo decir ‘esto es lo que ha pasado’, sino explicar cómo ha impactado su trabajo de manera positiva o negativa, que en este caso ha sido más negativa al erario municipal”, expresó.

Pérez cuestionó si el síndico ha informado sobre posibles multas, juicios perdidos en rebeldía y el impacto financiero que estas situaciones podrían generar para el municipio. “¿Cuánto hemos mermado? ¿Tiene multas? ¿Ya las pagó? ¿Tiene juicios perdidos en rebeldía? ¿Cómo va a impactar al municipio? Son preguntas que tiene que responder” en el pleno del ayuntamiento, subrayó Javier Pérez.

El regidor afirmó contar con datos precisos sobre presuntas ineficiencias en la función de la sindicatura y adelantó que los dará a conocer en una próxima sesión de Ayuntamiento, con el fin de que el síndico pueda ejercer su garantía de audiencia. “Claro que los tengo y en una sesión próxima los haré del conocimiento para que él manifieste lo que a su interés convenga”, indicó.

Asimismo, recordó que cuando recibieron la administración detectaron inobservancias en cuentas públicas anteriores y consideró preocupante que se repitan situaciones similares por negligencia. “Eso repercute de manera negativa en el desempeño y desarrollo del Ayuntamiento y, en consecuencia, del municipio”, puntualizó.

Entre las acciones emprendidas, Javier Pérez informó que en una reunión anterior solicitó la renuncia del síndico y reiteró el exhorto para que considere separarse del cargo o delegar funciones, ya que el Ayuntamiento no cuenta con facultades legales para removerlo. También aseguró que continuará revisando y solicitando resultados de manera insistente.

Por su parte el síndico municipal dijo que, ha estado atendiendo sus responsabilidades, acudiendo a las audiencias requeridas en los tribunales, tanto en la fiscalía del Estado como en la fiscalía anticorrupción, donde se han interpuesto denuncias contra exservidores públicos. También atiende cuestiones propias del municipio con la Fiscalía Local, aunque no dio evidencias de lo dicho.

Cabe mencionar que la presidenta municipal Yozajamby Molina y el síndico han establecido profundas diferencias y a decir de Zaragoza “son irreconciliables”, por lo que, como se puede establecer una línea de trabajo si existe un rompimiento entre ambos, sobre todo cuando el síndico es el representante legal del ayuntamiento.

En este contexto, la reciente reunión entre la presidenta municipal y el secretario general de Morena en Guanajuato Jesús Ramírez Garibay tuvo la consigna de dar un espaldarazo al trabajo realizado por la presidenta municipal, el líder morenista señaló que platicó con la alcaldesa sobre los avances, logros, retos y desafíos que enfrenta.