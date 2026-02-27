Del VERDE a MORENA, en Irapuato: ex regidor y ex dirigente

Irapuato, Guanajuato.- El ex dirigente de Partido Verde Ecologista de México y ex regidor Daniel Ruiz Barragán apareció enfundado, es decir, ya con los colores de MORENA al parecer como nuevo encargado de las tareas territoriales en Irapuato.

Apenas en las elecciones del año 2021 el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) designó a Daniel Ruiz Barragán como su candidato a diputado local por el distrito XII, con sede en Irapuato, considerando que supuestamente enmarcaba el regreso del partido a la entidad, situación que supuestamente sólo fue en el momento de las elecciones.

“Siempre es un gusto trabajar y coordinar con el Secretario de Organización del CEE Ricardo Gomez Escalante las tareas territoriales de nuestro movimiento #morena”, escribió Adriana Guzmán, dirigente de MORENA en Guanajuato y quien subió una fotografía con el que se supone era del PVEM y ahora de guinda.

Ruiz Barragán, quien a la fecha se desempeña como presidente del comité directivo municipal, aseguró que las propuestas de su partido serán las indicadas para contender en las elecciones del 2021.

El ex líder del verde en la administración 2015-2018 fue regidor, estudió ciencias de la comunicación, se desempeñó como fotógrafo, al igual estuvo participando en un grupo de música folklórica de nombre Taki Kuni, después del año 2021 dejó de aparecer con el partido que le abrió las puertas y ahora “es de MORENA”.

Contexto… el 28 de septiembre del año 2027, el regidor increpó al ex reportero de Notus Mauricio Coss en la presidencia municipal, cuando este último, fue realizar su trabajo habitual en el cuestionamiento de diversos temas apegadas a su trabajo como periodista y a Ruiz Barragán como regidor del municipio y que si bien es una de sus obligaciones (informar), lo primero que hizo fue hacerle hincapié al comunicador sobre su molestia.

Daniel Ruiz egresado de la carrera de comunicación en la UDL y fotógrafo profesional, antes de ser regidor, le dijo al reportero que estaba bastante molesto, pues no le había parecido una nota en la que se había puesto en evidencia que tanto él como sus compañeros se la pasaban el la socialite como se expuso en la nota publicada con título —– Regidores y síndicos de Irapuato se la pasan de “socialitos”; sólo “grillan en sesiones- en la que se hacía referencia que difícilmente existía la posibilidad de verlos para cuestionarlos.