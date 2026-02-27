Michoacán pierde Feria Internacional de Pirotecnia por crimen organizado

El evento que ha recibido países como Colombia, Perú y Costa Rica fue cancelado este año

Redacción Notus27 febrero, 2026

Michoacán.- La caída de “El Mecho” continúa dejando estragos en el país, ahora repercutiendo en la Feria Internacional de la Pirotecnia en Indaparapeo 2026, que fue cancelada por el comité organizador. La sede que ha recibido a países como Colombia, Perú y Costa Rica perderá su onceava edición.

“Tras un análisis responsable y considerando el contexto actual que se vive en distintas regiones de México, se ha tomado la difícil decisión”, indicó un comunicado oficial.

Artesanos, patrocinadores y el público general se quedó sin la edición de este año, en la que se llevarían a cabo talleres, exposiciones y diversos eventos. La feria representa un espacio de tradición y cultura, que une a artesanos locales e internacionales. En 2025, acudieron personas de Guatemala y se reunieron más de 20 mil en la Unidad Deportiva del municipio.

Agradeciendo la comprensión, el comité terminó el comunicado expresando el deseo de que en 2027 las condiciones de presten para su realización.

