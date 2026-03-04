Fallece conductor de camión al quedar prensado tras accidente

Irapuato, Guanajuato.- Armando Hernández Martínez, conductor de un camión de transporte de personal que se impactó contra la parte trasera de la caja de un tráiler en la carretera Irapuato–Salamanca, perdió la vida tras no resistir las graves lesiones que sufrió en el accidente.

De acuerdo con los reportes oficiales, el percance ocurrió sobre la vialidad que conecta a los municipios de Irapuato y Salamanca, cuando la unidad de transporte de personas colisionó contra la parte posterior de un tractocamión. Tras el fuerte impacto, el conductor quedó prensado al interior del vehículo.

Paramédicos acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y, debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado de emergencia al Hospital General de Salamanca, donde horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

Según la información oficial, Hernández Martínez presentaba fracturas expuestas en ambas piernas, lesiones derivadas del choque que complicaron su estado de salud. Pese a los esfuerzos del personal médico, el conductor no logró sobrevivir.

Elementos de seguridad y personal de emergencias realizaron las labores correspondientes en el lugar del accidente, para rescatar a los pasajeros que quedaron en el interior del camión colisionado, las autoridades señalaron que algunos ocupantes del camión resultaron lesionados.

Las autoridades competentes iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro.

El hecho generó afectaciones momentáneas a la circulación en la carretera Irapuato–Salamanca, una de las vías más transitadas de la región, especialmente por unidades de transporte de personal y carga pesada.