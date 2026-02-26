Listo enroque de partidos: Itzel Mendo al PAN y Salvador Tovar a Morena

Guanajuato, Guanajuato.- La correlación de fuerzas en el Congreso del Estado se mantiene numéricamente igual para fines de debate de temas como el de la despenalización del aborto: Itzel Mendo deja al Partido Verde Ecologista de México y se integra a la bancada panista, pero Salvador Tovar deja al Partido Acción Nacional (PAN) y se anexa a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Previo al inicio de la sesión, las y los presentes guardaron un minuto de silencio en memoria de los elementos de las Fuerzas Armadas y de las corporaciones de seguridad que perdieron la vida el pasado domingo en el cumplimiento de su deber.

José Salvador Tovar Vargas explicó en tribuna que salió del PAN por los problemas de inseguridad y la nula transparencia en Silao. Dijo que no podía ser cómplice de ese tipo de conductas y formalizó públicamente su incorporación a Morena.

Itzel Mendo aún no lo hace formal en el Congreso, pero ya anunció públicamente su salida del PVEM y su incorporación al PAN. Ambos tendrán formalmente la condición de “diputados sin partido”.

La sesión del pleno de este jueves tuvo sus momentos de debate entre la mayoría panista que tiene un diputado menos (aunque no un voto menos). Esa mayoría aprobó los dictámenes relativos a los informes de resultados de la auditoría al Poder Ejecutivo relacionados con el al proyecto «QC3814 MUJERES Grandeza», a cargo de la Secretaría del Nuevo Comienzo.

El morenista diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor cuestionó los informes de resultados de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) y dijo que sus procesos de fiscalización carecen de una definición clara de riesgos y materialidad, ya que, de los más de 23 mil millones de pesos ejercidos por el Ejecutivo, cerca de 11 mil millones no fueron considerados en la revisión, lo que representa un alcance limitado que debilita el control parlamentario.

De paso, el pleno aprobó la modificación en la integración de las Comisiones de Asuntos Municipales y de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables:

A la Comisión de Asuntos Municipales se integra el diputado Oscar Enrique González Espinosa como secretario, en lugar del diputado José Salvador Tovar Vargas; mientras que en la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables se integra el legislador Oscar Enrique González Espinosa como vocal, en sustitución del legislador José Salvador Tovar Vargas. El PAN reclamó sus espacios.

La bancada panista aprovechó para recordar que es mayoría (todavía) con el exhortó a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno federal a reforzar las gestiones diplomáticas y comerciales con Estados Unidos de América para reactivar un nuevo Acuerdo de Suspensión que elimine las barreras arancelarias al jitomate fresco mexicano y garantice condiciones estables de exportación; así como implementar un programa emergente de apoyo para los productores afectados, enfocado en la diversificación de mercados; e impulsar una revisión integral de las políticas de fomento agrícola, priorizando cultivos estratégicos que permitan reducir la dependencia de importaciones agroalimentarias; también para exhortar a la Presidenta de la República, para que al amparo de las facultades que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones legales aplicables, disponga la creación de un Gabinete Especializado en Materia Económica con enfoque en la Atención a la Informalidad, cuya finalidad sea coordinar y definir acciones interinstitucionales orientadas no sólo a la regularización fiscal, sino al cumplimiento efectivo de los derechos laborales, sociales y económicos de quienes hoy trabajan fuera de la formalidad en el mercado laboral. Como los exhortos son “como llamadas a misa”, tienen un valor meramente simbólico.

Asuntos generales

En asuntos generales, dominaron los temas municipales:

El morenista David Martínez Mendizábal se pronunció respecto a la reciente declaración del secretario de Gobierno estatal sobre la apertura del camino “Los Mexicanos”, calificando como un avance positivo el proceso para reintegrar esta vía al dominio público tras haber sido apropiada por un particular y celebró la intervención para esclarecer el asunto, aunque el proceso legal aún no concluye.

Su compañera Maribel Aguilar González habló acerca de la reforma electoral federal, la cual propone cambios normativos para acercar las instituciones al pueblo, hacer más eficiente y responsable el uso de los recursos públicos y fortalecer la participación ciudadana en los procesos de la vida pública, junto a que se responde a la crítica de la ciudadanía por el alto costo de la política en el país.

La panista Yesenia Rojas Cervantes se refirió a la tragedia que vivió la comunidad migrante en el Valle Central de California, que involucró al Estado de Guanajuato y en específico a la comunidad de Duarte, donde Lupita Zúñiga Ontiveros, originaria de Guanajuato y madre de una pequeña, sufrió un accidente al caer en un canal, y perdieron la vida. Resaltó que uno de los problemas con los que se enfrentó la familia de Lupita, fue la falta de ayuda del Consulado Mexicano en Sacramento.

La morenista Hades Berenice Aguilar Castillo abordó lo relativo a la pensión para las personas con discapacidad que, subrayó, está reconocida en la Constitución y que era incomprensible que no se les otorgue el recurso económico al que tienen derecho, por lo que instó al gobierno estatal a cumplir y garantizar la pensión en comento.

La emecista Sandra Alicia Pedroza Orozco habló sobre la instalación de semáforos en la capital del estado que están generando más problemas que soluciones, debido a la falta de planeación, estrategia y visión. Reiteró que ha estado pendiente de las quejas de la población al respecto y que las decisiones que cuestan millones de pesos deben estar sustentadas. La bancada panista no sólo no defendió a la presidenta municipal de Guanajuato, Samantha Smith, por ese hecho: en rectificación de hechos, el panista José Erandi Bermúdez Méndez añadió que no sólo sucede en la capital, sino que ha sido una acción reiterada en diversos municipios poner semáforos sin estudios previos. El tema embarra también al municipio azul de Silao.

Bermúdez Méndez recordó los acontecimientos ocurridos el pasado domingo donde resaltó la coordinación entre las autoridades de seguridad para atender y contener la problemática, y reconoció la importancia del Estado, pero también habló de la necesidad del desmantelamiento estratégico de las redes de narcotráfico, de atacar las estructuras financieras y de que el golpe dado no sea una acción aislada.