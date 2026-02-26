Entregan 95 calentadores solares en Manuel Doblado

Manuel Doblado, Guanajuato.- “Es encomienda del alcalde llevar apoyos a la mayor cantidad de familias dobladenses que lo requieran”, fue el mensaje del titular de Desarrollo Social, Rural y Económico de Manuel Doblado, Marco Aurelio Estrada.

Lo anterior, durante el evento que se llevó a cabo esta mañana en la Unidad Deportiva “Solidaridad”, con la entrega de 95 equipos de calentadores solares.

“El Presidente Municipal, Adolfo Alfaro les manda un cordial saludo y refrenda el compromiso que tiene con toda la ciudadanía de Manuel Doblado y sus comunidades”, añadió el director que extra a las entregas que se han realizado en conjunto con Gobierno del Estado, y en atención a la cantidad de solicitudes que se tenían, el Presidente Municipal optó por ampliar el presupuesto para atenderá a la mayor cantidad de familias.

Por su parte, el ciudadano René Cuellar también hizo uso de la voz y agradeció al Alcalde Adolfo Alfaro por dar seguimiento a las solicitudes y añadió:

“Yo soy parte de esas personas que nos avisaron que también habíamos sido beneficiados, y lo agradezco por el ahorro que va a ser para nosotros en gas, la verdad. Es una ayuda a nuestra economía y a nuestro municipio”.

En el lugar se realizó una muestra sobre el armado del equipo y además se ofrecieron consejos sobre el cuidado y mantenimiento del mismo; y posteriormente comenzó la entrega de los beneficios.

Los solicitantes atendidos son de alrededor de 20 comunidades y de la propia cabecera municipal.