General Motors “pide apoyo de trabajadores” por bloqueos de carretera

Silao, Guanajuato.- Ante la cancelación de los turnos debido a los bloqueos carreteros el lunes 27 de octubre, General Motors Silao “pidió apoyo del personal matutino para quedarse horas extras”, aclarando también que el transporte de regreso a sus hogares se retrasaría. Además, informó el cese de la jornada laboral, que sería pagada al 70 por ciento, aparentemente compensado por las horas extras.

De acuerdo con el personal de la planta, el transporte los recogió dos horas después: “se supone que salíamos a las 8 y llegamos a las 11 a la casa, se vinieron por la carretera de Romita para salir a Arandas”, comentó un empleado irapuatense.

El Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz (SINTTIA) informó que el paro técnico está sujeto a cambios repentinos y en el peor de los casos podría durar hasta una semana. “Supuestamente si siguen los campesinos en las carreteras se va a alargar, pero pues ya sería cuestión de que ellos avisaran”, expresó el trabajador.

En cuanto a la nómina, se pretende el 70 por ciento del salario diario para la tripulación A (primer turno) y el 100 por ciento para la tripulación C (segundo turno). Miembros de la tripulación A manifestaron su molestia por la “injusta” remuneración, así mismo, se quejaron de que los líderes de grupo les dieron “tortillas solas con un bolillo” como segundo snack para “aguantar” la jornada hasta las 10 de la noche.