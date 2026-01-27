Linces Abasolo se queda sin apoyo municipal

Abasolo, Guanajuato.- El club deportivo Linces de Abasolo enfrenta la falta de recursos para enfrentar este 2026. En un comunicado, solicitó solidaridad ciudadana para continuar representando al municipio y declaró una falta de apoyo por parte del ayuntamiento, funcionando ahora como un club totalmente independiente de la actual administración.

“Hoy compartimos una realidad que por primera vez enfrentamos: en este 2026 no contamos con el respaldo del municipio para representar a Abasolo en la Olimpiada Estatal… Por ello, abrimos la participación a colaboradores, patrocinadores y personas de buena voluntad”, destacó.

Sin uniformes que identifiquen al equipo de jóvenes atletas a cargo del entrenador Ricardo Miramontes, además de apoyo para transporte o la inscripción al evento estatal, la participación del club en competencias futuras ‘peligra’.

Linces Abasolo informó que en todo momento acataron las normas y trámites administrativos para estar presentes en la Olimpiada Municipal para su clasificación. Sin embargo, se les notificó que serían considerados para la Olimpiada Estatal, y al acercarse con las autoridades, éstas presuntamente les negaron el apoyo. Aunque es importante señalar que el ayuntamiento no está obligado a otorgar un financiamiento.

Establecimientos como Carnicería San Juan Bosco y Salón de eventos Dreams manifestaron su deseo de apoyo como patrocinadores, además de otros abasolenses que de igual manera prometieron contribuir.

Cabe destacar que el equipo ha mantenido en alto al municipio. En diciembre se coronó campeón de La Copa de la Gente.