Detienen a seis: al parecer fingían ser “moto envíos”, les encuentran droga

La Secretaría de Seguridad de irapuato les aseguró armas de fuego, cartuchos, presunta droga, además de motocicletas que al parecer usaban para hacerse pasar por "repartidores" y no ser detectados, todo esto durante un operativo en La Santa María y La Purísima

Redacción Notus27 enero, 2026

Irapuato, Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad y Paz, a través de la Subsecretaría de Inteligencia Operacional, realizó la detención de seis personas, quienes fueron vinculadas a proceso. Durante el operativo se aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, presunto narcótico y motocicletas, una de las cuales contaba con reporte de robo vigente.

En el marco de la estrategia Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA) se llevó a cabo la intervención, tras dos reportes recibidos al número 089 en los que se alertó sobre personas a bordo de motocicletas realizando detonaciones de arma de fuego en inmediaciones de las colonias Santa María y Purísima.

La Subsecretaría de Inteligencia Operacional desplegó patrullajes en la zona; ahí el personal operativo ubicó tres motocicletas cuyas características coincidían con las señaladas en las denuncias. Los oficiales marcaron el alto y les pidieron identificarse; los tripulantes intentaron darse a la fuga, dispersándose en diferentes direcciones, pero fueron alcanzados y asegurados conforme a los protocolos.

Las personas vinculadas a proceso son: lan Aldair “N” de 19 años, originario de Manzanillo, Colima y José Ángel “N” de 22 años, originario de Villahermosa, Tabasco.

Además de otras cuatro personas originarias de Irapuato: Diego Ulises “N”, de 29 años, con domicilio en la colonia Purísima del Jardín; Edwuim Alejandro “N”, de 24 años, con domicilio en la colonia Benito Juárez; Mario Antonio “N”, de 20 años, con domicilio en la colonia San Juan de Retana; e Isis Monserrat “N”, de 24 años, con domicilio en la colonia Las Liebres.

Como resultado de las acciones, fueron aseguradas dos armas de fuego: un fusil calibre 5.56 mm y una pistola calibre 9 mm; dos cargadores y más de 150 cartuchos útiles. Diversas bolsas con sustancia con características de marihuana, tres motocicletas, una con reporte de robo vigente, así como mochilas y teléfonos celulares.

