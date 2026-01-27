Detienen a seis: al parecer fingían ser “moto envíos”, les encuentran droga

Irapuato, Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad y Paz, a través de la Subsecretaría de Inteligencia Operacional, realizó la detención de seis personas, quienes fueron vinculadas a proceso. Durante el operativo se aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, presunto narcótico y motocicletas, una de las cuales contaba con reporte de robo vigente.

En el marco de la estrategia Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA) se llevó a cabo la intervención, tras dos reportes recibidos al número 089 en los que se alertó sobre personas a bordo de motocicletas realizando detonaciones de arma de fuego en inmediaciones de las colonias Santa María y Purísima.

La Subsecretaría de Inteligencia Operacional desplegó patrullajes en la zona; ahí el personal operativo ubicó tres motocicletas cuyas características coincidían con las señaladas en las denuncias. Los oficiales marcaron el alto y les pidieron identificarse; los tripulantes intentaron darse a la fuga, dispersándose en diferentes direcciones, pero fueron alcanzados y asegurados conforme a los protocolos.

Las personas vinculadas a proceso son: lan Aldair “N” de 19 años, originario de Manzanillo, Colima y José Ángel “N” de 22 años, originario de Villahermosa, Tabasco.

Además de otras cuatro personas originarias de Irapuato: Diego Ulises “N”, de 29 años, con domicilio en la colonia Purísima del Jardín; Edwuim Alejandro “N”, de 24 años, con domicilio en la colonia Benito Juárez; Mario Antonio “N”, de 20 años, con domicilio en la colonia San Juan de Retana; e Isis Monserrat “N”, de 24 años, con domicilio en la colonia Las Liebres.

Como resultado de las acciones, fueron aseguradas dos armas de fuego: un fusil calibre 5.56 mm y una pistola calibre 9 mm; dos cargadores y más de 150 cartuchos útiles. Diversas bolsas con sustancia con características de marihuana, tres motocicletas, una con reporte de robo vigente, así como mochilas y teléfonos celulares.