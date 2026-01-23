Liliana Torrero deja la Dirección del DIF Irapuato; Erika Baeza asume el despacho

Irapuato, Guanajuato.- Mediante un comunicado, el Sistema DIF Irapuato despidió a la Licenciada Liliana Torrero, quien concluyó su gestión como Directora General de la institución, dejando un legado marcado por la sensibilidad social y el compromiso con las familias más vulnerables del municipio.

A través de un comunicado oficial, la Dirección General del DIF destacó que, durante su administración, se consolidaron programas y acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de miles de personas, fortaleciendo la atención social y el acompañamiento a quienes más lo necesitan. Su vocación de servicio, señalaron, fue clave para dar un rostro humano al trabajo institucional.

“El esfuerzo y la entrega demostrados durante su gestión dejan una huella valiosa en el DIF Irapuato”, expresó la dependencia, al tiempo que deseó a Torrero éxito en los nuevos retos profesionales que emprenda, reconociendo el deber cumplido y la labor realizada en favor de la comunidad.

De manera paralela, se informó que Erika Guadalupe Baeza Montiel, quien se desempeñaba como Directora Administrativa, asumirá la responsabilidad como Encargada de Despacho de la Dirección General. Con este nombramiento, el DIF Irapuato busca dar continuidad a los proyectos en marcha y garantizar la atención a la ciudadanía sin interrupciones.

La institución reiteró su compromiso de seguir trabajando en favor del bienestar social, fortaleciendo los programas que respaldan a las familias irapuatenses.