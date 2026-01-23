“Enchularán” entrada de Manuel Doblado para dignificar la imagen urbana

Manuel Doblado, Guanajuato.- El presidente municipal de Manuel Doblado, Adolfo Alfaro, informó que la entrada principal del municipio será “enchulada”, como parte de un proyecto enfocado en dignificar el entorno urbano y mejorar la imagen del municipio ante habitantes y visitantes.

El alcalde explicó que estas acciones buscan darle mayor presencia a Manuel Doblado, fortaleciendo su identidad y ofreciendo una mejor primera impresión a quienes arriban a la localidad. Señaló que la entrada es una carta de presentación, por lo que resulta fundamental mantenerla en condiciones adecuadas y acordes al crecimiento del municipio.

“Queremos que quienes lleguen a Manuel Doblado encuentren un espacio ordenado, limpio y con identidad, que refleje el orgullo que sentimos por nuestro municipio”, expresó el edil.

Aunque no se detallaron montos ni fechas específicas, Alfaro indicó que los trabajos contemplan mejoras visuales y de infraestructura, con el objetivo de generar un entorno más agradable y funcional, además de contribuir al bienestar de la población.

Con este proyecto, el gobierno municipal busca avanzar en la rehabilitación de espacios públicos y reforzar la imagen urbana como parte de una estrategia integral de desarrollo para Manuel Doblado.