Liga de Expansión MX reprograma partido Irapuato vs Atlante

El encuentro de la Jornada 4 del Clausura 2026 no se disputará en la fecha prevista; la liga aún no informa nueva programación

Gerry Orozco30 enero, 2026

Irapuato, Guanajuato.- La Liga de Expansión MX informó la reprogramación del partido entre Irapuato y Atlante, correspondiente a la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026, sin precisar hasta el momento las razones de la decisión ni la nueva fecha y horario para su realización.

A través de un aviso oficial, se indicó que los detalles sobre el ajuste en el calendario serán dados a conocer en los próximos días mediante los canales institucionales, y se agradeció la comprensión de la afición y de ambos clubes.

El Club Irapuato y su similar, emitieron un pronunciamiento adicional sobre la determinación de la liga, lo que ha generado expectativa entre los seguidores del equipo por saber para que fecha quedará reprogramado el encuentro.

La Liga de Expansión MX señaló que mantendrá informados a los clubes y al público conforme se definan los ajustes correspondientes al calendario del torneo.

