Liga de Expansión MX reprograma partido Irapuato vs Atlante

Irapuato, Guanajuato.- La Liga de Expansión MX informó la reprogramación del partido entre Irapuato y Atlante, correspondiente a la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026, sin precisar hasta el momento las razones de la decisión ni la nueva fecha y horario para su realización.

A través de un aviso oficial, se indicó que los detalles sobre el ajuste en el calendario serán dados a conocer en los próximos días mediante los canales institucionales, y se agradeció la comprensión de la afición y de ambos clubes.

El partido correspondiente a la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 entre el @clubirapuato_ y @Atlante será reprogramado. La fecha y hora será dada a conocer a través de los canales oficiales en los siguientes días. Agradecemos la comprensión de la afición y ambos clubes. — Liga BBVA Expansión MX (@LigaMXExpansion) January 29, 2026

El Club Irapuato y su similar, emitieron un pronunciamiento adicional sobre la determinación de la liga, lo que ha generado expectativa entre los seguidores del equipo por saber para que fecha quedará reprogramado el encuentro.

La Liga de Expansión MX señaló que mantendrá informados a los clubes y al público conforme se definan los ajustes correspondientes al calendario del torneo.