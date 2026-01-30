En “abonos chiquitos”: Así pagará Grupo Salinas su deuda millonaria al SAT

SAT confirma pago inicial de 10.4 mil millones de pesos de Salinas Pliego por adeudo fiscal

Redacción Notus30 enero, 2026

CDMX.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que el empresario Ricardo Salinas Pliego realizó un pago por 10.4 mil millones de pesos como parte del adeudo fiscal que mantiene con el fisco mexicano.

Mediante un comunicado, la autoridad tributaria informó que el monto restante, equivalente a 21.7 mil millones de pesos, será cubierto a través de un esquema de 18 pagos, conforme a los mecanismos previstos en la legislación fiscal vigente.

“El pago total asciende a 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos, de conformidad con los beneficios establecidos en el Código Fiscal de la Federación y en cumplimiento de resoluciones judiciales”, precisó el SAT.

El anuncio se da luego de que el pasado 26 de enero la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que Grupo Salinas notificó formalmente al gobierno federal su intención de cubrir los adeudos fiscales pendientes, tras la conclusión de años de litigios judiciales.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que el propietario de TV Azteca solicitó un esquema de pago en plazos, así como un ajuste de hasta 39% sobre el monto total del adeudo.

Redacción Notus30 enero, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información