En “abonos chiquitos”: Así pagará Grupo Salinas su deuda millonaria al SAT

CDMX.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que el empresario Ricardo Salinas Pliego realizó un pago por 10.4 mil millones de pesos como parte del adeudo fiscal que mantiene con el fisco mexicano.

Mediante un comunicado, la autoridad tributaria informó que el monto restante, equivalente a 21.7 mil millones de pesos, será cubierto a través de un esquema de 18 pagos, conforme a los mecanismos previstos en la legislación fiscal vigente.

“El pago total asciende a 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos, de conformidad con los beneficios establecidos en el Código Fiscal de la Federación y en cumplimiento de resoluciones judiciales”, precisó el SAT.

El anuncio se da luego de que el pasado 26 de enero la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que Grupo Salinas notificó formalmente al gobierno federal su intención de cubrir los adeudos fiscales pendientes, tras la conclusión de años de litigios judiciales.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que el propietario de TV Azteca solicitó un esquema de pago en plazos, así como un ajuste de hasta 39% sobre el monto total del adeudo.