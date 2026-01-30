Choca moto con auto y lo hace volcar en carretera a Dolores: un lesionado

Guanajuato, Guanajuato.- Un hombre resultó lesionado al chocar su motocicleta contra un auto que volcó tras el impacto. El hecho ocurrió este viernes por la mañana en la carretera a Dolores Hidalgo, cerca de la zona conocida como Los Mexicanos, donde inicia la Sierra de Santa Rosa.

La primera información difundida señala que el conductor de la motocicleta involucrada, tiene su domicilio en el Mineral de Santa Rosa de Lima y se llama Abraham, quien presuntamente sufrió varias lesiones, sobre todos, en ambos pies.

El auto quedó volcado sobre la cuneta y la motocicleta salió de la carretera. El coche quedó con las llantas hacia arriba y la moto resultó con daños de consideración.

En esa parte de la carretera existe una recta de unos 200 metros que es en muchas ocasiones aprovechada para el rebase. Se presume que alguno de los involucrados realizaba esa maniobra.

Es muy común que en los días domingos y de descanso o vacaciones abundan motociclistas que circulan por esta carretera. En esta ocasión se trató de un residente de la zona. El automovilista, a pesar de la volcadura, fue reportado con lesiones muy leves que no requirieron atención médica ni hospitalización.