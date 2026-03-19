Refuerzan atención a adicciones y salud mental en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato a través de la Dirección de Salud Mental opera el Programa de Prevención y Atención de Adicciones, mediante la Red de Servicios de Salud Mental.

Emprende este año acciones dirigidas a diferentes grupos de edad, que van desde la promoción de hábitos saludables, pasando por la prevención, tratamiento y finalmente la reinserción social.

Los principales objetivos de este programa, explicó el secretario de salud, Gabriel Cortés Alcalá giran en torno a servicios de prevención, atención y tratamiento ambulatorio a través de la Red Estatal de Servicios de Salud Mental y Adicciones que contemplen, como lo marca el Modelo de Atención en Adicciones.

Se cuenta con 9 Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (CECOSAMA) y al Centro de Atención Integral en Adicciones (CAIA), como unidades de salud para la atención especializada en el primer nivel, que fomentan la promoción de la salud mental, la prevención y el tratamiento de diversas condiciones de salud mental y el manejo integral de los trastornos por consumo de

En el año 2025 se otorgaron 4 mil 867 consultas de primera vez y 27 mil 191 consultas subsecuentes a personas que solicitaron atención por problemas de adicciones, padecimientos de salud mental asociados al consumo, y otros problemas de salud mental sin consumo de sustancias.

Además, existen al servicio de la gente los servicios de atención psicológica vía telefónica y chat del Centro de Atención Telefónica para Crisis Psicológicas, que opera las 24 horas del día, los 365 días del año a través del número 800-290-00-24 y la línea internacional para atención a migrantes en Estados Unidos de Norteamérica en el número +1-877-223-77-25.

Cortés Alcalá agregó que este programa abarca acciones que van desde la prevención universal, la protección a los no consumidores y la promoción de la salud mental, hasta el tratamiento especializado, rehabilitación y reinserción social a usuarios que ya padecen algún trastorno por consumo de sustancias en los 46 municipios del estado.

La estrategia articula acciones frente a problemáticas clave como la conducta suicida, el consumo de sustancias, las violencias, las experiencias adversas en la infancia y las condiciones mentales, promoviendo la coordinación entre sectores de salud, educación, desarrollo social y comunidad.