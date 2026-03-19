Refuerzan atención a adicciones y salud mental en Guanajuato

Red estatal brinda prevención, tratamiento y apoyo en los 46 municipios

Redacción Notus19 marzo, 2026

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato a través de la Dirección de Salud Mental opera el Programa de Prevención y Atención de Adicciones, mediante la Red de Servicios de Salud Mental.

Emprende este año acciones dirigidas a diferentes grupos de edad, que van desde la promoción de hábitos saludables, pasando por la prevención, tratamiento y finalmente la reinserción social.

Los principales objetivos de este programa, explicó el secretario de salud, Gabriel Cortés Alcalá giran en torno a servicios de prevención, atención y tratamiento ambulatorio a través de la Red Estatal de Servicios de Salud Mental y Adicciones que contemplen, como lo marca el Modelo de Atención en Adicciones.

Se cuenta con 9 Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (CECOSAMA) y al Centro de Atención Integral en Adicciones (CAIA), como unidades de salud para la atención especializada en el primer nivel, que fomentan la promoción de la salud mental, la prevención y el tratamiento de diversas condiciones de salud mental y el manejo integral de los trastornos por consumo de

En el año 2025 se otorgaron 4 mil 867 consultas de primera vez y 27 mil 191 consultas subsecuentes a personas que solicitaron atención por problemas de adicciones, padecimientos de salud mental asociados al consumo, y otros problemas de salud mental sin consumo de sustancias.

Además, existen al servicio de la gente los servicios de atención psicológica vía telefónica y chat del Centro de Atención Telefónica para Crisis Psicológicas, que opera las 24 horas del día, los 365 días del año a través del número 800-290-00-24 y la línea internacional para atención a migrantes en Estados Unidos de Norteamérica en el número +1-877-223-77-25.

Cortés Alcalá agregó que este programa abarca acciones que van desde la prevención universal, la protección a los no consumidores y la promoción de la salud mental, hasta el tratamiento especializado, rehabilitación y reinserción social a usuarios que ya padecen algún trastorno por consumo de sustancias en los 46 municipios del estado.

La estrategia articula acciones frente a problemáticas clave como la conducta suicida, el consumo de sustancias, las violencias, las experiencias adversas en la infancia y las condiciones mentales, promoviendo la coordinación entre sectores de salud, educación, desarrollo social y comunidad.

Redacción Notus19 marzo, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información