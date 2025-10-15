“Libia Dennise ya van a ser 24 hrs que no nos dejan pasar en la carretera”

Personas que se han quedado atoradas en el tráfico piden apoyo de la Gobernadora para regresar a sus hogares

Redacción Notus15 octubre, 2025

Guanajuato.- Mientras se lleva a cabo protesta de cientos de agricultores del cierre de carreteras de más de 24 horas, personas ‘ajenas’ a la manifestación se han quedado atoradas en el tráfico. Quienes permanecen en sus vehículos han denunciado que niños y adultos mayores son los principales afectados. “Libia Dennise ya van a ser 24 hrs que no nos dejan pasar en la carretera”, comentaron solicitando apoyo de la Gobernadora para regresar a sus hogares.

La presión de campesinos ante la actual crisis del sector primario ha tomado otras medidas como el bloqueo de más tramos de vialidades. Al no llegar a un acuerdo con el gobierno federal para elevar los precios de maíz y sorgo y evitar los productos provenientes de otros países para mejorar la economía local, muchos ciudadanos se encuentran varados en las carreteras.

A través de redes sociales se pide a Libia Dennise que intervenga: “Los campesinos piden tu presencia para dialogar. No nos van a dejar pasar estamos desesperados”, comentó una mujer que informó encontrarse en la carretera desde los primeros momentos que comenzó la protesta el día de ayer cerca de Pénjamo.

Pese a que se les ha repartido agua y alimento en algunas zonas y personal de emergencias ha realizado rondines para atender a quienes lo necesiten en actos de solidaridad ciudadana, las personas atrapadas en autobuses y vehículos particulares confirman que la situación ya se ha hecho intolerable para grupos vulnerables como niños y ancianos.

