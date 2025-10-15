Nuevas formas de extorsión: inicia capacitación para prevenirla en Guanajuato

León, Guanajuato.– La Secretaría de Seguridad y Paz, a través de la Subsecretaría de Prevención arrancó una jornada de capacitación para integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Guanajuato.

Se trata de tres módulos de aprendizaje para 35 empresas agremiadas, en los que conocerán sobre la prevención de delitos, procesos para denunciar, así como nuevas modalidades de extorsión.

“El objetivo es lograr la disminución de los delitos, tener una cultura de prevención y de la denuncia, que sepan qué hacer en una situación de emergencia y que tienen a la Secretaría de Seguridad y Paz como aliada cuando tengan alguna situación que reportar”, destacó Fátima Arellano, vinculadora social de la Subsecretaría de Prevención.

Roberto Rodríguez, vicepresidente de obra pública de la CMIC, consideró necesario tener este tipo de capacitaciones de manera constante, replicarlas con las y los trabajadores y estos a su vez, con las familias como un modo de cuidado a su patrimonio.

“Conocer acerca de todas las situaciones de las que podemos ser víctimas, prevenirlas y evitarlas y tratar de no tener este tipo de eventos negativos y que nos puedan quitar la tranquilidad”, destacó el constructor y agremiado.

Juan Carlos Arroyo, presidente de instituciones de la Cámara, lamentó que haya ocasiones que suceden hechos que afectan a los agremiados, pero afirmó que con las capacitaciones se pueden realizar acciones a tiempo.

“Como sector nos damos cuenta que necesitamos ayuda externa, ayuda muy específica, que la gente conozca y sepa desde el simple hecho; que al no contestar una llamada, ya vas ganando”, compartió el constructor.

La capacitación fue solicitada por la CMIC, pero no será la única; en total se capacitará a 105 empresas guanajuatenses afiliadas a la Cámara Nacional de Vivienda (Canadevi), Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y la Cámara de la Industria del Calzado (CICEG), así como empresas privadas.

El Secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González ha señalado la importancia de que la población se informe y sepa cómo actuar en la prevención de delitos.