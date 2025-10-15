Alerta en Irapuato: fuga de gas en la colonia Las Reynas

Irapuato, Guanajuato.- Un reporte por fuga de gas natural fue atendido por las autoridades en la colonia Las Reynas, Irapuato. Al parecer, la avería de una tubería habría provocado el escape del gas en la avenida Ejército Nacional. Personal de Protección Civil y Bomberos evacuaron la zona de la avenida Ejército Nacional y pidió a los ciudadanos no transitar el lugar.

El incidente fue percibido por el olor que se impregnó en el aire de la zona y se comunicó al sistema de emergencias, y las autoridades llegaron al momento para evitar riesgos. Las personas que se encontraban cerca fueron retiradas por su seguridad y trabajadores de Gas comenzaron con la reparación de la tubería.

Debido a que se detectó a tiempo, no se reportan afectaciones y se espera que en unas horas se abra paso a la circulación, ya que es una vialidad donde hay mucha afluencia de vehículos. Se pide a la ciudadanía que no se exponga y siga las indicaciones oficiales.