Libia Dennise llama a pasar fiestas decembrinas seguras

Guanajuato, Gto.- En Conectando con la Gente, la Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, encabezó un llamado a la prevención para que las familias disfruten las fiestas decembrinas con seguridad, al compartir recomendaciones de salud por la temporada invernal, seguridad en carreteras y medidas de Protección Civil para el cuidado en el hogar.

En el programa participaron el Secretario de Salud, Gabriel Cortés Alcalá; el Coordinador Estatal de Protección Civil, Luis Antonio Guereca Pérez; y el Comisario de la Policía Estatal de Caminos, Víctor Manuel Osornio Álvarez, quienes compartieron acciones y orientaciones para disfrutar esta temporada con tranquilidad.

Como parte de este esfuerzo preventivo, se recordó que ya está en marcha el Operativo Guadalupe–Reyes, el cual tendrá una duración de 37 días (del 2 de diciembre al 7 de enero de 2026) con 22 mil 800 mujeres y hombres de corporaciones de los tres niveles de gobierno, respaldados por más de 3 mil 800 unidades, para atender eventualidades y fortalecer la seguridad durante el periodo vacacional.

“Tomemos las medidas necesarias para cuidarnos entre todos, las autoridades, ahí vamos a estar previniendo, cuidando, pero no podemos hacerlo sin la colaboración de todas y todos ustedes”, dijo la Gobernadora Libia Dennise.

Salud: vacunación y cuidados ante la variante H3N2 K

Durante la transmisión se informó que la influenza H3N2 K es una variante de rápido contagio, pero de baja agresividad, sin indicios de un comportamiento inusual; por ello, se mantiene vigilancia epidemiológica activa en el estado y se llamó a mantener la calma, sin caer en alarmas.

“La variante H3N2 K es de transmisión más rápida, pero no es más grave ni provoca un mayor número de muertes; por ello se invita a la población a vacunarse, ya que la vacuna disponible ayuda a prevenir casos graves, especialmente en niñas y niños, personas adultas mayores y mujeres embarazadas”, explicó Cortés Alcalá.

El Secretario de Salud reiteró la importancia de vacunarse en la campaña invernal y mantener medidas básicas de prevención, como el lavado frecuente de manos, el “estornudo de etiqueta” y, ante síntomas respiratorios, aislarse y usar cubrebocas para proteger a otras personas, especialmente a población vulnerable (niñas y niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas).

También se compartió que Guanajuato recibió un reconocimiento del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, al superar 800 mil dosis aplicadas contra la influenza estacional. Además, se recordó que en vacaciones los servicios de salud se mantienen activos con personal y unidades médicas para atender emergencias.

Plan Carreteras Seguras y “mano amiga” en el camino

Para quienes viajarán, se presentó el Plan Carreteras Seguras, con el fortalecimiento de la Policía Estatal de Caminos, que incrementa sus integrantes de 164 a 434 y suma 80 unidades para vigilancia y atención en rutas del estado.

El Comisario Víctor Manuel Osornio explicó que este despliegue busca apoyar a la ciudadanía ante fallas mecánicas, accidentes o necesidades de orientación y auxilio, y se reiteró el llamado a la prevención: revisar el estado del vehículo, usar siempre cinturón de seguridad (incluidos los pasajeros de la parte trasera) y conducir con responsabilidad. En el mensaje se subrayó una recomendación clave: si toman, no manejen, para evitar accidentes que cambian la vida de una familia para siempre.

Protección Civil: pirotecnia, incendios en casa y cuidados por el frío

Protección Civil recordó que la prevención empieza en el hogar, especialmente en estas fechas donde se usan series navideñas, extensiones eléctricas, calentadores y veladoras.

Se compartieron recomendaciones para prevenir incendios, como revisar la instalación eléctrica, comprar luces en lugares establecidos y con certificación, no sobrecargar contactos, mantener extensiones lejos del agua y apagar las luces antes de dormir o salir de casa.

Sobre pirotecnia, se reiteró el llamado a no promover su uso, evitar que niñas y niños la manipulen (no es un juguete) y no arrojar cohetes a muros, cables, transformadores o cajas de gas, ni colocarlos en botellas o recipientes.

Asimismo, se emitieron recomendaciones por el frío: abrigarse, cuidar a población vulnerable y usar calentadores con precaución, ventilando adecuadamente el hogar para prevenir accidentes.

También se recordó la importancia de evitar conductas de riesgo en zonas naturales (fogatas mal apagadas, colillas, quema de pastizales), para prevenir incendios. Además, la Gobernadora informó que hay albergues, que se dispusieron en todo el estado para brindar un espacio caliente para todas y todos los que necesiten un refugio para salvaguardarse durante esta temporada de frío.

Para reportes, se compartieron líneas de atención y emergencia, incluyendo 911, denuncia anónima 089 y canales oficiales de orientación y apoyo.

“Tomemos las medidas necesarias para cuidarnos entre todos, las autoridades, ahí vamos a estar previniendo, cuidando, pero no podemos hacerlo sin la colaboración de todas y todos ustedes”, enfatizó la Gobernadora Libia Dennise.

Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta

Finalmente, la Gobernadora reiteró que, además de la prevención y el cuidado en estas fechas, el Gobierno de la Gente seguirá impulsando la cultura y la literatura, y se destacó el Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta, otorgado a Minerva Reynosa por su obra “Este país”