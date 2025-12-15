Guanajuato cierra el año con frío moderado

Guanajuato, Guanajuato.- El Mtro. Marcos Irineo Esquivel Longoria, Coordinador del Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato (UG), señaló que, durante la última quincena de diciembre, no se esperan temperaturas tan bajas como en años anteriores.

De acuerdo con los registros históricos, diciembre de 2011 presentó un descenso significativo en distintas zonas del estado, con temperaturas de hasta -10 °C y -11 °C en municipios como San Felipe, Ocampo, San Luis de la Paz y Dolores Hidalgo, considerados los más fríos de la entidad.

“En contraste, para este año no se pronostican condiciones tan extremas. Hacia finales del mes, podrían registrarse valores mínimos entre 3 °C y 5 °C”, mencionó Esquivel Longoria.

“En cuanto a la humedad y las precipitaciones, diciembre se caracteriza por un ambiente relativamente seco. Durante la primera quincena, solo se presentaron lloviznas aisladas; para la segunda, se prevé una disminución aún mayor. Prácticamente, no se esperan lluvias durante el periodo vacacional”, dijo.

Por último, estimó la presencia de ráfagas de viento ocasionales que podrían alcanzar entre 40 y 50 Km/h al inicio de la segunda mitad del mes. Se recomienda a la población tomar precauciones ante estas condiciones.