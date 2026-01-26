Libia Dennise García cierra 2025 entre las gobernadoras mejor evaluadas del país

México.- El 2025 cerró con señales claras de respaldo ciudadano para varios gobiernos estatales del país. De acuerdo con el más reciente ranking de aprobación elaborado por Mitofsky y publicado por El Economista, Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato, se posicionó como la cuarta gobernadora mejor evaluada a nivel nacional.

En diciembre, la mandataria guanajuatense alcanzó 55.2 por ciento de aprobación, un ligero pero significativo incremento respecto a noviembre, cuando registró 54.1 por ciento. El resultado coloca a Guanajuato por encima de entidades como Querétaro, Jalisco y la Ciudad de México, y lo mantiene dentro del grupo de estados con mejor percepción ciudadana.

El listado nacional fue encabezado por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, seguida por los mandatarios de San Luis Potosí y Aguascalientes. En ese contexto, el desempeño de Guanajuato destaca no solo por su posición en el ranking, sino porque se ubica por encima del promedio nacional, que cerró el año en 49.7 por ciento.

El estudio también refleja que el Bajío se mantiene como una de las regiones con mayor estabilidad en la evaluación ciudadana de sus gobiernos, mientras que en el mapa nacional predominan los niveles de aprobación media y alta.

La medición se realizó con más de 130 mil entrevistas a nivel nacional, lo que permite ofrecer una radiografía amplia sobre la percepción que tienen las y los ciudadanos del trabajo de sus gobernadores al cierre de 2025.

Con Información de El Economista.