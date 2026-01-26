Cae segundo implicado en homicidio capitalino en “El Encino”

Guanajuato, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informa que obtuvo la vinculación a proceso de JUAN DAVID “N” por su probable responsabilidad en el delito de homicidio, derivado de los hechos ocurridos el pasado 20 de diciembre de 2025, en la ciudad de Guanajuato Capital.

De acuerdo con la investigación, aproximadamente a las 21:30 horas, la víctima salió de un domicilio ubicado en la colonia El Encino, a bordo de una motocicleta.

Al exterior del inmueble, específicamente en la esquina que conforman la calle Colima y el boulevard Guanajuato, ya se encontraban en espera CARLOS OBED “N”, quien actualmente se encuentra vinculado a proceso por el mismo delito, así como JUAN DAVID “N”.

En ese momento, al tener a la vista a la víctima, el agresor señaló a su copartícipe que se trataba del ofendido, para posteriormente realizar detonaciones con un arma de fuego en contra de la víctima, causándole diversas lesiones que derivaron en su fallecimiento.

Con base en los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, el Juez de Control determinó que existen elementos suficientes para vincular a proceso a JUAN DAVID “N”, además se impuso prisión preventiva durante todo el proceso complementario de la investigación.