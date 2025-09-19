Urge la localización de Luis Rubén, desapareció en Irapuato

El 15 de septiembre alrededor de las 7 de la noche, se lo llevaron de su domicilio en la colonia El Milagro

Redacción Notus19 septiembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- Luis Rubén Ramírez Ledezma de 38 años está desaparecido desde el 15 de septiembre del presente año. El hombre de 38 años, al parecer, se lo llevaron de su domicilio en la calle Villa Rosita de la colonia El Milagro, en Irapuato alrededor de las 7 de la tarde.

Luis Rubén es una persona de piel monera, con cabello oscuro y corto, además de tener bigote y barba. Su complexión es robusta y como seña particular cuenta con una cicatriz en la pierna derecha.

Familiares y amigos solicitan ayuda a la comunidad para su pronta localización, ya que la última vez que lo vieron se encontraba en la calle Pomoná de la colonia Progresivo La Florida.

Se hace un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier información que sirva para dar con su paradero a las autoridades.

