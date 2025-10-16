Liberan carretera Irapuato-Pénjamo; algunos puntos presentan tránsito lento

Pénjamo, Guanajuato.- Tras los bloqueos de la carretera federal Irapuato–Pénjamo, fue liberada este jueves por los productores agrícolas que mantenían cerrados diversos tramos en protesta por demandas del sector.

Luego de una reunión celebrada en Pénjamo entre representantes de los productores y autoridades federales, estatales y municipales, se acordó retirar los cierres y permitir nuevamente la circulación vehicular. El encuentro fue encabezado por el secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, la presidenta municipal Yozajamby Molina Balver y funcionarios de la Secretaría de Agricultura federal.

Aunque la vía ya fue abierta, el tránsito continúa lento en algunos puntos debido a la alta concentración de vehículos y a los operativos de seguridad implementados para restablecer el flujo con precaución. Los tramos con mayor afectación se registran entre el crucero a Cuerámaro y la comunidad La Playa.

Como parte de los acuerdos alcanzados, el próximo viernes se llevará a cabo una reunión en la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México, donde una comitiva de productores —acompañada por el secretario Jiménez Lona— planteará directamente sus demandas ante distintas dependencias.

Los agricultores advirtieron que, aunque retiraron los bloqueos de manera provisional, no descartan nuevas acciones si las negociaciones no ofrecen resultados concretos.