Liberan carretera Irapuato-Pénjamo; algunos puntos presentan tránsito lento

En el tramo que comprende de crucero a Cuerámaro a la altura de la comunidad La Playa aun se presenta tráfico lento; funcionarios de gobierno y agricultores se reuniran en la Secretaría de Gobernación

Gerry Orozco16 octubre, 2025

Pénjamo, Guanajuato.- Tras los bloqueos de la carretera federal Irapuato–Pénjamo, fue liberada este jueves por los productores agrícolas que mantenían cerrados diversos tramos en protesta por demandas del sector.

Luego de una reunión celebrada en Pénjamo entre representantes de los productores y autoridades federales, estatales y municipales, se acordó retirar los cierres y permitir nuevamente la circulación vehicular. El encuentro fue encabezado por el secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, la presidenta municipal Yozajamby Molina Balver y funcionarios de la Secretaría de Agricultura federal.

Aunque la vía ya fue abierta, el tránsito continúa lento en algunos puntos debido a la alta concentración de vehículos y a los operativos de seguridad implementados para restablecer el flujo con precaución. Los tramos con mayor afectación se registran entre el crucero a Cuerámaro y la comunidad La Playa.

Como parte de los acuerdos alcanzados, el próximo viernes se llevará a cabo una reunión en la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México, donde una comitiva de productores —acompañada por el secretario Jiménez Lona— planteará directamente sus demandas ante distintas dependencias.

Los agricultores advirtieron que, aunque retiraron los bloqueos de manera provisional, no descartan nuevas acciones si las negociaciones no ofrecen resultados concretos.

Gerry Orozco16 octubre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información