Guanajuatenses son solidarios con personas “varadas” en la carretera

Pénjamo, Guanajuato. “Gracias por compartir un poco con las personas afectadas por el bloqueo, Dios se los multiplique”, así las palabras y acciones de guanajuatenses de Pénjamo, Abasolo, Cuerámaro, Pueblo Nuevo, Irapuato y Huanímaro especialmente para ayudar a todas las personas que se han quedado “varadas en la carretera” tras el bloqueo de campesinos.
Café con pan, tortas, taquitos, sándwich, agua fresca, entre otros, han sido parte de los alimentos que han sido entregados sin esperar nada a cambio a todas esas personas que llevan más de un día, esperando poder pasar de un municipio a otro o de un estado a otro para llegar a sus hogares.
Campesinos en Guanajuato, realizaron un bloqueo en las carreteras de Pénjamo, Abasolo, Pueblo Nuevo y Cuerámaro, como una forma de represión para exigir al gobierno un precio justo por sus granos, al señalar que presuntamente el precio que se les está pagando por precio de tonelada de maíz, que aproximadamente ronda los 5 mil 200 pesos, es igual al que se pagaba en el año 2011.
Los manifestantes señalaron que no se puede seguir así, “no se puede vivir en estas condiciones, si no cambian las políticas el campo está condenado a desaparecer”.